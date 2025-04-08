ABD'nin Çin'den gelen ürünlere uyguladığı %104’lük gümrük vergisi sonrası Apple hisselerinde dikkat çeken bir düşüş yaşandı.

ABD yönetiminin Çin’den gelen ürünlere %104 oranında gümrük vergisi uygulama kararı almasının ardından Apple hisselerinde kayda değer bir düşüş yaşandı. Zaten bu yıl pek çok sorunla boğuşan şirket, bu son gelişmeyle birlikte yatırımcıların yeniden tedirgin olmasına neden oldu.

Trump yönetiminin Çin’e yönelik yeni gümrük tarifeleri, Apple hisselerini fena vurdu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt tarafından yapılan açıklamada, %104 oranındaki verginin bu gece yarısı yürürlüğe gireceği duyuruldu. Çin’in geçtiğimiz günlerde uygulamaya koyduğu ek vergilere yanıt olarak alınan bu karar, teknoloji sektöründe geniş yankı uyandırdı.

%104 vergi Apple’ı sarstı

Leavitt, Başkan’ın Çin ile anlaşmaya açık olduğunu ancak bunun için Pekin yönetiminin gerekli adımları atması gerektiğini ifade etti. Bu açıklamaların ardından Apple hisseleri, gün içinde elde ettiği kazanımları hızla geri verdi. Hisse senedi seans sırasında %3’ün üzerinde değer kaybetti. Apple’ın piyasa değeri 2,65 trilyon dolara gerilerken, bu gelişme Microsoft’u dünyanın en değerli şirketi konumuna taşıdı. Uzmanlar, Apple’ın Çin’e bağlı üretim yapısının bu süreçte belirleyici bir etken olduğunu dile getirdi.

Apple’ın iPhone üretiminin büyük bölümünü Çin’de gerçekleştirmesi, yeni gümrük vergilerinin şirketin maliyetlerini artıracağı yönünde yorumlara yol açtı. Artan maliyetlerin, kısa vadede hem ürün fiyatlarına hem de hisse performansına olumsuz şekilde yansıyacağı ifade edildi. Apple’ın üretim faaliyetlerini Hindistan ve Brezilya gibi ülkelere kaydırma planları ise yeniden gündeme geldi.

Apple hisselerinde yaşanan dalgalanmanın bir süre daha süreceğini işaret eden uzmanlar, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin teknoloji sektöründeki dengeleri doğrudan etkilediğini vurguladı. İki ülke arasında atılacak adımların, önümüzdeki dönemde piyasalarda belirleyici rol oynayacağını aktardı.