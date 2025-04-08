Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamayla ABD'de Çin mallarına %104 gümrük vergisi getirildi.

ABD, Çin ile arasındaki gerilimi artıracak bir hamleyle Çin menşeili ürünlere %104 oranında gümrük vergisi getirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre yarından itibaren Çin menşeli ürünlere %104 oranında gümrük vergisi getirildiği ve ek vergilerin de yine yarından itibaren tahsil edileceği belirtildi.

ABD'de insanlar alışverişe akın etti

Bu kararın doğrudan vatandaşlara etkisi de önemli ölçüde olacak gibi görünüyor. En barizinden ABD'deki iPhone 16 fiyatlarının ciddi şekilde artması gündemde.

Bloomberg’in haberine göre birçok Apple Store çalışanı özellikle bugün mağazalarda alışılmadık bir yoğunluk yaşandığını belirtti. İddiaya göre müşteriler panikle iPhone satın almaya başlamış durumda. Çalışanlardan biri "Neredeyse her müşteri bana fiyatların yakında yükselip yükselmeyeceğini soruyor." ifadesiyle ABD'de yaşanan durumu nispeten özetlemiş durumda.

Apple'ın yaşanacak bu durumu öngörerek normalden daha fazla stok tedariği gerçekleştirdiği söyleniyor ancak stoklar eridiğinde ciddi fiyat artışları görmemiz muhtemel.