ABD'nin Çin'e yüzde 104 gümrük vergisi uygulamaya başlaması, Apple'ın 5 uçak dolusu iPhone 16'yı apar topar ülkeye sokmasına yol açtı. Peki bu hamle, Apple'ı ne kadarlık maliyetten kurtardı?

Donald Trump'ın gümrük tarifeleri, en çok da ABD merkezli teknoloji devi Apple'ı etkiledi. Çünkü şirket, iPhone üretimini genel olarak Çin ve Hindistan gibi ülkelerde yaptırıyor, buradan da ABD'ye sokuyordu. Ancak Donald Trump'ın Çin'e bugün itibarıyla yüzde 104 gümrük vergisi uygulamaya başlamış olması, Apple'ı ciddi anlamda zora sokmuş oldu.

Apple ise çözümü, gümrük tarifeleri yürürlüğe girmeden hemen önce 5 uçak dolusu iPhone'u ABD'ye sokmakta buldu. İlk olarak Times of India'nın servis ettiği haber, Hindistan'daki yetkililer tarafından doğrulandı.

Peki Apple, bu süreçte kaç iPhone taşıdı? Ne kadarlık vergi yükünden kurtuldu?

Bu içeriğimizde Apple'ın bu hamleyle tam olarak neler yaptığını konuşacağız? Firmanın bu 5 uçakta kaç iPhone 16'yı (tüm modeller) taşıdığını kaba bir hesapla tespit edecek, böylelikle nasıl bir vergi yükünden kurtulduğunu bulmuş olacağız. Dilerseniz başlayalım.

Apple, uluslarası nakliye işlemlerinde hangi firmalarla çalışıyor?

Yaptığımız kontrollerde Apple'ın uluslararası nakliye için FedEx, UPS, DHL ve Kalitta Air gibi firmalarla çalıştığını gördük. Yani firma, dünyanın en bilindik kargo firmalarıyla iş yapıyor. Bu firmaları detaylı incelediğimiz zaman ise hava kargo işleri için genelde iki uçak modelinin kullanıldığını görüyoruz. Bu modeller Boeing 747-8F ve Boeing 777F olarak karşımıza çıktı.

Her iki uçak da 100 tonun üzerine yük taşıyabiliyor

Boeing 777F, 100 ton civarında yük taşıma kapasitesine sahipken Boeing 747-8F ise yaklaşık olarak 140 ton yük taşıyabiliyor. Apple'ın ne kadar zorda olduğu gerçeğini göz önünde bulunduracak olursak şirket, parayı basmış ve Boeing 747-8F kullanarak taşıyabileceği maksimum miktarda sevkiyatı gerçekleştirmiş olabilir.

Ne Apple ne de başka bir yetkili, bu nakliye operasyonuna ilişkin resmî bir açıklama yapmadı. Ancak sektör kaynakları, taşınan ürünlerin iPhone'lardan ibaret olmadığını düşünüyorlar. Bu bağlamda; Apple, her uçakta iPhone'ların yanı sıra AirPods ve şarj başlığı gibi aksesuarlar da taşımış olabilir. Hâl böyle olunca 100 tonluk taşıma kapasitesini iPhone'lara, 40 tonluk kapasiteyi de diğer ürünlere ayıralım.

Apple, bu senaryoya göre her uçakta 500 bin adet iPhone taşıdı!

Apple'ın 5 uçak dolusu sevkiyatta hangi iPhone 16'dan kaç adet taşıdığı belli değil. Bu yüzden ortalama değerler almak zorundayız. Biz bu değeri 200 gram olarak kabul ettik. Neticede iPhone 16 Pro Max 227 gram ağırlığında olsa da iPhone 16 170 gram, iPhone 16e ise 167 gram ağırlığında. İşte bu senaryoya göre Apple, her bir uçakta 500 bin adet kadar iPhone 16 taşımıştır. Bu da toplamda 2,5 milyon adet civarında iPhone 16'ya denk gelir.

Not: Tahmin edebileceğiniz gibi Apple, iPhone'ları kapalı ürün kutusuyla birlikte taşıyor. Ancak ürün kutusunun ağırlığına dair bilgi paylaşmadığından hesaplarımızı iPhone'ların iPhone'ların kendi ağırlığı üzerinden yapıyoruz. Paylaşmış olduğumuz sayılarda iPhone kutusunun ağırlığı kadar hata payı olduğunu varsayabilirsiniz.

Apple, 5 uçak dolusu sevkiyatla ne kadar kâr etmiş oldu?

Analistlerin daha önce yaptıkları hesaplamaya göre bir iPhone 16 Pro, Apple'a 580 dolara mâl oluyordu. ABD'nin uygulamaya başladığı yüzde 104'lük gümrük vergisi tarifesiyle bu tutar, kabaca 1.100 dolara kadar yükselecekti. İşte Apple, 5 uçak dolusu sevkiyatla bu sorunu kısa süreliğine çözmüş oldu. iPhone 16 Pro başına 520 dolar civarı ekstra maliyetten kurtulan firma, 2,5 milyon adet iPhone 16 için kabaca 1,3 milyar dolarlık maliyetten kurtulmuş oldu. Tabii bu maliyet Apple'ın kasasından değil tüketicilerin cebinden çıkacağından müşterilerini bu büyüklükte bir ek vergiden kurtarmış oldu da diyebiliriz.