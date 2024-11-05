Hepimizin beklediği Kasım ayı fırsatları, Amazon'da "Gülümseten Kasım Fırsatları" kapsamında başladı. 1 - 30 Kasım tarihleri arasında devam edecek kampanyada, elektronikten kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok kategoride kaçırmak istemeyeceğiniz indirimler olacak. Tüm fırsatlara ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
"Gülümseten Kasım" kampanyasında cebinizi her anlamda düşünmek istiyorsanız, indirimli akıllı telefonlara göz atmanızda fayda var. Elektronikten kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok kategoride devam eden bu kampanya, Amazon Prime müşterilerine özel. Eğer henüz Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz.
"Bu içerik 04.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
"Gülümseten Kasım" kampanyasında sepetinize eklemek isteyebileceğiniz akıllı telefonlar:
Honor X9B 5G
- Ekran: 6.78 inç, 1220 x 2652 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Ön Kamera: 16 MP
- Arka Kamera: 108 MP (ana) + 5 MP (ultra geniş) + 2 MP (makro)
- Batarya: 5800 mAh, 35W hızlı şarj desteği
- İşletim Sistemi: Android 13, Magic UI 7.2
Honor X9B 5G, yüksek kapasiteli batarya ve hızlı işlemcisi ile tercih edilen akıllı telefonlar arasında. 17.499 TL'den %13'lük bir indirim ile 15.261 TL ile satın alabilirsiniz. Ürünü Amazon sepetinize eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Samsung Galaxy A15
Ekran: 6.5 inç Super AMOLED, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı
İşlemci: MediaTek Dimensity 6020
RAM: 6 GB
Depolama: 128 GB (microSD ile 1 TB'a kadar genişletilebilir)
Ön Kamera: 13 MP
Arka Kamera: 50 MP (ana) + 5 MP (ultra geniş) + 2 MP (makro)
Batarya: 5000 mAh, 25W hızlı şarj desteği
İşletim Sistemi: Android 14, One UI 16
Samsung Galaxy A15, uzun pil ömrü ve geniş depolama seçenekleri ile öne çıkıyor. 90 Hz yenileme hızı, akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuyor. 8.458 TL'den %6'lık bir indirim ile 7.979 TL'ye düşmüş durumda.
Ürünü Amazon üzerinden satın almak için buraya tıklamanız yeterli.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Ekran: 6.67 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7200 Ultra
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Ön Kamera: 16 MP
- Arka Kamera: 200 MP (ana) + 8 MP (ultra geniş) + 2 MP (makro)
- Batarya: 5,000 mAh, 120W hızlı şarj desteği
- İşletim Sistemi: Android 13, MIUI 14 ile
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G, yüksek çözünürlüklü ekranı ve güçlü işlemcisi ile dikkat çekiyor. Üçlü arka kamera sistemi, farklı çekim modları sunarak kullanıcıların çeşitli fotoğraf ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. 24.999 TL'den %10 indirim ile 22.384 TL ile satışta.
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NOTHING Phone (2a)
- Ekran: 6.7 inç, 2412 x 1080 piksel, 120 Hz yenileme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 50 MP (ana) + 50 MP (ultra geniş)
- Batarya: 4,700 mAh, 45W hızlı şarj desteği, 15W kablosuz şarj
- İşletim Sistemi: Android 13, Nothing OS 2
Bu model, gelişmiş ekran parlaklığı ve iki yüksek çözünürlüklü arka kamerayla dikkat çekiyor. Ayrıca yenilikçi tasarımı ve kullanıcı deneyimi odaklı özellikleri ile öne çıkıyor. 18.298 TL yerine %10 indirim ile 16.464 TL'den satışta.
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Redmi 13
Ekran: 6.79 inç, FHD+ çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı
İşlemci: MediaTek Helio G91-Ultra
RAM: 8 GB
Depolama: 256 GB, microSD ile 1 TB'a kadar genişletilebilir
Ön Kamera: 13 MP
Arka Kamera: 108 MP (ana) + 2 MP (makro)
Batarya: 5,030 mAh, 33W hızlı şarj desteği
İşletim Sistemi: Android 14, HyperOS 1.0 ile
Bu model, büyük ekranı, güçlü işlemcisi ve yüksek çözünürlüklü kameralarıyla dikkat çekiyor. 9.299 TL'den %8'lik indirim ile 8.539 TL'den satışta.
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Samsung Galaxy S24 FE
- Ekran: 6.7 inç, FHD+ (2340 x 1080 piksel), 120Hz yenileme hızı
- İşlemci: Exynos 2400e (4 nm)
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Ön Kamera: 10 MP
- Arka Kamera: 50 MP (ana) + 8 MP (telefoto) + 12 MP (ultra geniş)
- Batarya: 4,700 mAh, 25W hızlı şarj desteği, 15W kablosuz şarj
- İşletim Sistemi: Android 14, One UI 6
- Samsung Galaxy S24 FE, güçlü donanımı ve şık tasarımı ile dikkat çekiyor. Gelişmiş kamera sistemine sahip, böylelikle düşük ışıkta aydınlık fotoğraflar çekebilmeniz mümkün.
Ürünü 27.875 TL yerine %8'lik indirim ile 25.639 TL ile satın almak için buraya tıklamanız yeterli.
Samsung Galaxy A55 5G
- Ekran: 6.6 inç, 2400 x 1080 piksel, Super AMOLED, 120 Hz
- İşlemci: Exynos 1480 (8 çekirdekli, 4x 2.7 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55)
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB (microSD ile genişletilebilir)
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 50 MP (ana, OIS) + 12 MP (ultra geniş) + 5 MP (makro)
- Batarya: 5,000 mAh, 25W hızlı şarj desteği
- İşletim Sistemi: Android 14, One UI 6.1
Samsung Galaxy A55, güçlü performansı, kaliteli ekranı ve kamera yetenekleriyle dikkat çekiyor. 5G desteği, uzun pil ömrü ve güncel işletim sistemi, günlük ihtiyaçlarınızı karşılamaya yetiyor.
Ürünü 18.139 TL yerine %7'lik indirim ile 16.837 TL ile satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Apple iPhone 16 (128 GB)
- Ekran: 6.1 inç, Super Retina XDR OLED, 2556 x 1179 piksel
- İşlemci: Apple A17 Pro
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB, 256 GB veya 512 GB
- Ön Kamera: 12 MP (Time-of-Flight)
- Arka Kamera: 48 MP (ana) + 12 MP (ultra geniş)
- Batarya: 3,349 mAh, hızlı şarj desteği, MagSafe ile kablosuz şarj
- İşletim Sistemi: iOS 18
iPhone 16, yüksek kaliteli ekranı ve güçlü işlemcisi ile dikkat çekiyor, ayrıca gelişmiş kamera özellikleri sunuyor.
Apple iPhone 16'yı 64.599 TL yerine %6'lık indirim ile 60.999 TL ile satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Apple iPhone 14 (512 GB)
- Ekran: 6.1 inç OLED ekran, 1170 x 2532 çözünürlük
- İşlemci: Apple A15
- RAM: 6 GB LPDDR4X RAM.
- Depolama: 128 GB, 256 GB ve 512 GB
- Ön Kamera: 12 MP, f/1.9
- Arka Kamera: 12 MP çift kamera (standart ve ultra geniş), f/1.5
- Batarya: 3279 mAh
- İşletim Sistemi: iOS 18
Apple iPhone 14, güçlü işlemcisi ve düşük ışıkta bile net görüntüler yakalayabilen kamera sistemi ile dikkat çeken bir telefon.
Ürünü 60.299 TL yerine %10'luk indirim ile 54.149 TL ile satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Samsung Galaxy Z Fold5
- Ekran: 7.6 inç QXGA+ ana ekran (2208 x 1768 piksel) ve 6.2 inç HD+ dış ekran (2316 x 904 piksel), 120 Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- RAM: 12 GB RAM
- Depolama: 512 GB
- Ön Kamera: 10 MP (dış) ve 4 MP (iç)
- Arka Kamera: Üçlü kamera sistemi; 50 MP (ana) + 12 MP (ultra geniş) + 10 MP (telefoto)
- Batarya: 4400 mAh, 25W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj desteği
- İşletim Sistemi: Android 13, One UI 5.1
Samsung Galaxy Z Fold5, çoklu görev yetenekleri ve geniş ekran deneyimi sunarak kullanıcıların verimliliğini artırmayı hedefleyen bir akıllı telefon.
Ürüne Amazon üzerinden 61.199 TL yerine %10 indirim ile 55.574 TL'den ulaşmak ve satın almak için buraya tık tık!
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