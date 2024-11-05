Amazon, "Gülümseten Kasım" kampanyasında, Prime üyelerine özel indirimli ürünler sunuyor. Bu kampanyada kaçırmak istemeyeceğiniz indirimli cep telefonlarını listeledik.

Hepimizin beklediği Kasım ayı fırsatları, Amazon'da "Gülümseten Kasım Fırsatları" kapsamında başladı. 1 - 30 Kasım tarihleri arasında devam edecek kampanyada, elektronikten kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok kategoride kaçırmak istemeyeceğiniz indirimler olacak. Tüm fırsatlara ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

"Gülümseten Kasım" kampanyasında cebinizi her anlamda düşünmek istiyorsanız, indirimli akıllı telefonlara göz atmanızda fayda var. Elektronikten kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok kategoride devam eden bu kampanya, Amazon Prime müşterilerine özel. Eğer henüz Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz.

"Bu içerik 04.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

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"Gülümseten Kasım" kampanyasında sepetinize eklemek isteyebileceğiniz akıllı telefonlar:

Ekran: 6.78 inç, 1220 x 2652 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı

6.78 inç, 1220 x 2652 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 108 MP (ana) + 5 MP (ultra geniş) + 2 MP (makro)

108 MP (ana) + 5 MP (ultra geniş) + 2 MP (makro) Batarya: 5800 mAh, 35W hızlı şarj desteği

5800 mAh, 35W hızlı şarj desteği İşletim Sistemi: Android 13, Magic UI 7.2

Honor X9B 5G, yüksek kapasiteli batarya ve hızlı işlemcisi ile tercih edilen akıllı telefonlar arasında. 17.499 TL'den %13'lük bir indirim ile 15.261 TL ile satın alabilirsiniz. Ürünü Amazon sepetinize eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Ekran: 6.5 inç Super AMOLED, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 6020

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB (microSD ile 1 TB'a kadar genişletilebilir)

Ön Kamera: 13 MP

Arka Kamera: 50 MP (ana) + 5 MP (ultra geniş) + 2 MP (makro)

Batarya: 5000 mAh, 25W hızlı şarj desteği

İşletim Sistemi: Android 14, One UI 16

Samsung Galaxy A15, uzun pil ömrü ve geniş depolama seçenekleri ile öne çıkıyor. 90 Hz yenileme hızı, akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuyor. 8.458 TL'den %6'lık bir indirim ile 7.979 TL'ye düşmüş durumda.

Ürünü Amazon üzerinden satın almak için buraya tıklamanız yeterli.

Ekran: 6.67 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı

6.67 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 7200 Ultra

MediaTek Dimensity 7200 Ultra RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 200 MP (ana) + 8 MP (ultra geniş) + 2 MP (makro)

200 MP (ana) + 8 MP (ultra geniş) + 2 MP (makro) Batarya: 5,000 mAh, 120W hızlı şarj desteği

5,000 mAh, 120W hızlı şarj desteği İşletim Sistemi: Android 13, MIUI 14 ile

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G, yüksek çözünürlüklü ekranı ve güçlü işlemcisi ile dikkat çekiyor. Üçlü arka kamera sistemi, farklı çekim modları sunarak kullanıcıların çeşitli fotoğraf ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. 24.999 TL'den %10 indirim ile 22.384 TL ile satışta.

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Ekran: 6.7 inç, 2412 x 1080 piksel, 120 Hz yenileme hızı

6.7 inç, 2412 x 1080 piksel, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 50 MP (ana) + 50 MP (ultra geniş)

50 MP (ana) + 50 MP (ultra geniş) Batarya: 4,700 mAh, 45W hızlı şarj desteği, 15W kablosuz şarj

4,700 mAh, 45W hızlı şarj desteği, 15W kablosuz şarj İşletim Sistemi: Android 13, Nothing OS 2

Bu model, gelişmiş ekran parlaklığı ve iki yüksek çözünürlüklü arka kamerayla dikkat çekiyor. Ayrıca yenilikçi tasarımı ve kullanıcı deneyimi odaklı özellikleri ile öne çıkıyor. 18.298 TL yerine %10 indirim ile 16.464 TL'den satışta.

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Ekran: 6.79 inç, FHD+ çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Helio G91-Ultra

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB, microSD ile 1 TB'a kadar genişletilebilir

Ön Kamera: 13 MP

Arka Kamera: 108 MP (ana) + 2 MP (makro)

Batarya: 5,030 mAh, 33W hızlı şarj desteği

İşletim Sistemi: Android 14, HyperOS 1.0 ile

Bu model, büyük ekranı, güçlü işlemcisi ve yüksek çözünürlüklü kameralarıyla dikkat çekiyor. 9.299 TL'den %8'lik indirim ile 8.539 TL'den satışta.

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Ekran: 6.7 inç, FHD+ (2340 x 1080 piksel), 120Hz yenileme hızı

6.7 inç, FHD+ (2340 x 1080 piksel), 120Hz yenileme hızı İşlemci: Exynos 2400e (4 nm)

Exynos 2400e (4 nm) RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 10 MP

10 MP Arka Kamera: 50 MP (ana) + 8 MP (telefoto) + 12 MP (ultra geniş)

50 MP (ana) + 8 MP (telefoto) + 12 MP (ultra geniş) Batarya: 4,700 mAh, 25W hızlı şarj desteği, 15W kablosuz şarj

4,700 mAh, 25W hızlı şarj desteği, 15W kablosuz şarj İşletim Sistemi: Android 14, One UI 6

Android 14, One UI 6 Samsung Galaxy S24 FE, güçlü donanımı ve şık tasarımı ile dikkat çekiyor. Gelişmiş kamera sistemine sahip, böylelikle düşük ışıkta aydınlık fotoğraflar çekebilmeniz mümkün.

Ürünü 27.875 TL yerine %8'lik indirim ile 25.639 TL ile satın almak için buraya tıklamanız yeterli.

Ekran: 6.6 inç, 2400 x 1080 piksel, Super AMOLED, 120 Hz

6.6 inç, 2400 x 1080 piksel, Super AMOLED, 120 Hz İşlemci: Exynos 1480 (8 çekirdekli, 4x 2.7 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55)

Exynos 1480 (8 çekirdekli, 4x 2.7 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55) RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB (microSD ile genişletilebilir)

256 GB (microSD ile genişletilebilir) Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 50 MP (ana, OIS) + 12 MP (ultra geniş) + 5 MP (makro)

50 MP (ana, OIS) + 12 MP (ultra geniş) + 5 MP (makro) Batarya: 5,000 mAh, 25W hızlı şarj desteği

5,000 mAh, 25W hızlı şarj desteği İşletim Sistemi: Android 14, One UI 6.1

Samsung Galaxy A55, güçlü performansı, kaliteli ekranı ve kamera yetenekleriyle dikkat çekiyor. 5G desteği, uzun pil ömrü ve güncel işletim sistemi, günlük ihtiyaçlarınızı karşılamaya yetiyor.

Ürünü 18.139 TL yerine %7'lik indirim ile 16.837 TL ile satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ekran: 6.1 inç, Super Retina XDR OLED, 2556 x 1179 piksel

6.1 inç, Super Retina XDR OLED, 2556 x 1179 piksel İşlemci: Apple A17 Pro

Apple A17 Pro RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB, 256 GB veya 512 GB

128 GB, 256 GB veya 512 GB Ön Kamera: 12 MP (Time-of-Flight)

12 MP (Time-of-Flight) Arka Kamera: 48 MP (ana) + 12 MP (ultra geniş)

48 MP (ana) + 12 MP (ultra geniş) Batarya: 3,349 mAh, hızlı şarj desteği, MagSafe ile kablosuz şarj

3,349 mAh, hızlı şarj desteği, MagSafe ile kablosuz şarj İşletim Sistemi: iOS 18

iPhone 16, yüksek kaliteli ekranı ve güçlü işlemcisi ile dikkat çekiyor, ayrıca gelişmiş kamera özellikleri sunuyor.

Apple iPhone 16'yı 64.599 TL yerine %6'lık indirim ile 60.999 TL ile satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ekran: 6.1 inç OLED ekran, 1170 x 2532 çözünürlük

6.1 inç OLED ekran, 1170 x 2532 çözünürlük İşlemci: Apple A15

Apple A15 RAM: 6 GB LPDDR4X RAM.

6 GB LPDDR4X RAM. Depolama: 128 GB, 256 GB ve 512 GB

128 GB, 256 GB ve 512 GB Ön Kamera: 12 MP, f/1.9

12 MP, f/1.9 Arka Kamera: 12 MP çift kamera (standart ve ultra geniş), f/1.5

12 MP çift kamera (standart ve ultra geniş), f/1.5 Batarya: 3279 mAh

3279 mAh İşletim Sistemi: iOS 18

Apple iPhone 14, güçlü işlemcisi ve düşük ışıkta bile net görüntüler yakalayabilen kamera sistemi ile dikkat çeken bir telefon.

Ürünü 60.299 TL yerine %10'luk indirim ile 54.149 TL ile satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ekran: 7.6 inç QXGA+ ana ekran (2208 x 1768 piksel) ve 6.2 inç HD+ dış ekran (2316 x 904 piksel), 120 Hz

7.6 inç QXGA+ ana ekran (2208 x 1768 piksel) ve 6.2 inç HD+ dış ekran (2316 x 904 piksel), 120 Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM: 12 GB RAM

12 GB RAM Depolama: 512 GB

512 GB Ön Kamera: 10 MP (dış) ve 4 MP (iç)

10 MP (dış) ve 4 MP (iç) Arka Kamera: Üçlü kamera sistemi; 50 MP (ana) + 12 MP (ultra geniş) + 10 MP (telefoto)

Üçlü kamera sistemi; 50 MP (ana) + 12 MP (ultra geniş) + 10 MP (telefoto) Batarya: 4400 mAh, 25W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj desteği

4400 mAh, 25W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj desteği İşletim Sistemi: Android 13, One UI 5.1

Samsung Galaxy Z Fold5, çoklu görev yetenekleri ve geniş ekran deneyimi sunarak kullanıcıların verimliliğini artırmayı hedefleyen bir akıllı telefon.

Ürüne Amazon üzerinden 61.199 TL yerine %10 indirim ile 55.574 TL'den ulaşmak ve satın almak için buraya tık tık!

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