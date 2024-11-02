Kasım ayının gelmesiyle birlikte elektronikten kişisel bakıma kadar birçok farklı ürün, Amazon'da Gülümseten Kasım İndirimleri kapsamında uygun fiyatlarıyla karşımıza çıkıyor.
30 Kasım'a kadar devam edecek olan bu indirim kampanyasında, tek seferde yapacağınız en az 1.000 TL'lik her alışverişinizde Citroen AMI kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Bunun yanı sıra Amazon satıcılı ürünlerde Gülümseten Kasım kampanyası boyunca aldığınız herhangi bir ürün daha ucuza satılırsa, fiyat farkı hediye çeki olarak hesaplarınıza yansıyacak.
Eğer ki henüz Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak hemen Amazon Prime üyesi olabilirsiniz.
"Bu içerik 02.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Bilgisayar
Bilgisayar ve bilgisayar ekipmanlarına dair her şey bu kategoride mevcut. İhtiyacın olan ürünleri burdan sepetinize ekleyebilirsiniz.
Bilgisayar kategorisine ait tüm ürünlere ulaşmak için buraya tıklayınız.
- SanDisk Extreme 4TB Taşınabilir NVMe SSD: %8 indirimi bulunan bu ürün 10.999 TL'ye satılıyor.
- MSI Katana 15 B13VGK-1610TR Gaming Dizüstü Bilgisayar: İndirimli fiyatı 51.999 TL.
- LG UltraGear 32GN550P-B 32 inç Oyun Monitörü: %29 oranında indirim ile karşımıza çıkıyor.
- Razer Basilisk V3 X HyperSpeed Kablosuz Oyun Mouse: 2.195 TL fiyatla satışta.
- Kingston 8GB 2666MT/s DDR4 CL19 Masaüstü Bellek: Fiyatı 669 TL.
Amazon Gülümseten Kasım fırsatlarının tamamına göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Kulaklık ve Hoparlör
Kulaklık ve Hoparlör arayanlar için bu kategoride bir çok indirimli ürün yer alıyor.
Kulaklık ve Hoparlör kategorisindeki tüm ürünlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
- JBL Tune 720BT Wireless Kulaklık: %11 indirimli fiyatı 2.239 TL.
- Samsung Galaxy Buds FE Kablosuz True Wireless Kulaklık: 1.234 TL'ye sepetinize ekleyebilirsiniz.
- JBL Go4 Bluetooth Hoparlör: %10 oranında indirimi mevcut.
- Logitech G G432 Kablolu Oyuncu Kulaklığı: 1.589 TL fiyata satılıyor.
- Soundcore Anker SoundCore Dot 3i Bluetooth Kulaklık: Sahip olduğu %10 indirim ile fiyatı 1.799 TL olarak listemizde yer alıyor.
Mutfak
Kahve makinelerinden airfryerlara kadar bir çok ürünün yer aldığını bu kategoride, birbirinden farklı markalarda indirim seçenekleri sizleri bekliyor.
Mutfak kategorisindeki tüm indirimli ürünlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
- Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos 1.06 lt: %13 oranında indirime sahip bu ürünün fiyatı 1.136 TL.
- Philips HR3030/00 5000 Serisi Blender: Fiyatı 3.699 TL.
- Nespresso Vertuo Next Kahve Makinesi: %6 indirime sahip.
- Karaca Hatır Köz 5 Fincan Kapasiteli Türk Kahve Makinesi: Şu an 1.019 TL'ye satılıyor.
- Orret Home Dijital Mutfak Terazisi: İndirimli fiyatı 231 TL.
Ev ve Yaşam
Evinizde rahat yaşamanıza yardım olacak, işlerinizi oldukça kolaylaştıracak ürünlerin bulunduğu bu kategori, bir çok fırsat ürünü ile karşımıza çıkıyor.
Ev ve Yaşam kategorisine ait bütün ürünlere ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
- Hawk Gaming Chair Future Kumaş Oyuncu Koltuğu: Prime üyelere özel 8.999 TL.
- Black & Decker BDPSE1815P-QW PowerSeries Extreme Kablosuz Süpürge: 5.881 TL fiyatla satışa sunuluyor.
- Philips CL200 Fonksiyonel Tavan Lambası: %10 indirim ile satılıyor.
- Tefal FV2844 Express Steam Buharlı Ütü: Fiyatı 1.299 TL.
- Philips HueWCA GO V2 Taşınabilir Akıllı Led Masa Lambası: İndirim kampanyasına özel 2.099 TL.
Kişisel Bakım ve Kozmetik
Kişisel bakımınız için ihtiyaç duyabileceğiz tüm ürünlerin yer alığı bu kategori, elektrikli diş fırçalarından saç kurutma makinelerine kadar bir çok ürün ile karşımıza çıkıyor.
Kişisel Bakım ve Kozmetik kategorisindeki tüm ürünlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
- Braun 3 Serisi 300 BT BLK Tıraş Makinesi: 1.799 TL fiyatla satılıyor.
- Remington Saç Kurutma Makinesi: %33 oranında indirimi bulunuyor.
- Oral-B Pro3-3900 Şarj Edilebilir Diş Fırçası 2'li Set: 2.579 TL fiyatı bulunuyor.
- Philips 12'si 1 Arada Erkek Bakım Seti: Sahip olduğu %5 indirimyle fiyatı 1.199 TL.
- Remington S8598 Keratin Protect Saç Düzleştirici: 2.849 TL'ye satılan bu üründe %10 indirim bulunuyor.
Yapı Market
Tüm tamir işlerini kendi başına yapmayı sevenlerin işine yarayacak bir çok ürün bu kategoride.
Yapı Market kategorisindeki bütün ürünleri incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
- Bosch GSR 180-LI Akülü Delme Vidalama Makinesi: 5.378 TL fiyatla satışta.
- Brennenstuhl Eco Line Serisi 13.500A Akım Koruyucu 6 Soketli Priz: Prime üyelere özel fiyatı 698 TL.
- Bosch Home and Garden Pense Seti: Bu 4'lü setin fiyatı 1.208 TL.
- Einhell TC-CD 18/35 Li - Solo, Akülü Vidalama: %9 oranında indirimi mevcut.
- Bosch Home and Garden X/Line 40 Parça Aksesuar Seti: %11 indirimi bulunan bu ürün 508 TL'ye satılıyor.
Otomotiv
Aracınızda kullanabileceğiniz bütün ürünler bu kategoride yer alıyor.
Otomotiv kategorisine ait bütün indirimli ürünlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
- Viofo A129 PRO 4K Gps'li Akıllı Araç Kamerası: İndirimli fiyatı 5.997 TL.
- Spigen 48W USB-C 2 Port Araç içi Adaptör: Primi üyelere özel 571 TL fiyatla satılıyor.
- Michelin MC12266 Dijital Basınç Göstergeli Hava Pompası: 1.999 TL fiyatı bulunuyor.
- Katlanır Araba Güneşlik Şemsiyesi: Fiyatı 418 TL.
- Mcdodo CA-8700 Bluetooth Receiver Aux Wireless Araç Kiti: %5 indirimli bu ürün 349 TL'ye satılıyor.
Moda
Ayakkabıdan kıyafetlere bir çok ürünün yer aldığı bu kategoride, indirimli fiyatları ile ihtiyaçlarınıza karşılayacak birbirinden farklı markalar yer alıyor.
Moda kategorisine ait tüm indirimli ürünlere ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
- Salomon X Ultra 4 GTX Yürüyüş Ayakkabısı: %10 indirimli fiyatı ile şu an satışta.
- The North Face Erkek Belleview Stretch Kaz Tüyü Ceket: %20 oranında indirimi bulunuyor.
- Crocs Üniseks LiteRide 360 Clog Terlik: 1.920 TL fiyatla satılıyor.
- Adidas Tracefinder W Spor Ayakkabı: İndirimli fiyatı 1.780 TL
- New Balance WL565NVY Spor Ayakkabı: %9 oranında indirimi 1.799 TL fiyatı bulunuyor.
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