Oyuncu klavyesinden bilgisayar çantasına birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.
''Bu içerik 30.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Ürünler:
- HyperX Alloy Origins 60 Mekanik Oyuncu Klavyesi
- Vasagle L Şekilli Bilgisayar Masası
- Samsonite CC8-19-003 Network3 Notebook Çantası
- Kensington 62402 Duo Bilek Destekli Memory Foam Mouse Pad
- Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Mouse
- ttec Dynamite Quattro 40W HiFi Kablosuz Bluetooth Hoparlör
- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Tablet
- Logitech M171 Kablosuz Mouse
- Philips SFL8168/93 30W 3200 Lümen El Feneri
- Logitech K580 Çoklu Cihaz Özellikli Kablosuz Klavye
HyperX Alloy Origins 60 Mekanik Oyuncu Klavyesi
HyperX Alloy Origins’ın çift vuruşlu PBT klavye tuşları, RGB aydınlatmaya sahip. Alüminyum gövdeden oluşan bu oyuncu klavyesi, ayarlanabilir 3 eğim aşaması ile de dikkat çekiyor.
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Vasagle L Şekilli Bilgisayar Masası
138 x 138 cm'lik bir çalışma yüzeyine sahip olan bu L şekilli bilgisayar masası, 3 ila 4 monitör için alan sunuyor. 50 kg'a kadar dayanıklılık sağlayan masa sunta gövde ve çelik çerçeveden oluşuyor.
Kullanıcı yorumu:
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Samsonite CC8-19-003 Network3 Notebook Çantası
17.3 inç’e kadar bilgisayarlarla uyumlu olan Samsonite çanta, ayarlanabilir omuz askıları ve valizlere asılabilmesi ile dikkat çekiyor.
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Kensington 62402 Duo Bilek Destekli Memory Foam Mouse Pad
Lazer ve optik mouse ile uyumlu mouse pad’in bileğin ve elin yapısına göre şekil alan jel yastığı, çalışırken ellerinizi terletmez. Ayrıca ürün yumuşak yüzeyi sayesinde kolay bir temizlemeye sahip.
Kullanıcı yorumu:
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Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Mouse
4 khz’e kadar kablosuz kaydırma hızına ve 60 g ağırlığa sahip olan Logitech mouse, Hero 2 sensör sayesinde mikron altı hassasiyet sağlıyor. Ayrıca ürün, USB-C, 95 saat şarj ömrü ve powerplay kablosuz şarj uyumluluğu da içeriyor.
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ttec Dynamite Quattro 40W HiFi Kablosuz Bluetooth Hoparlör
40 Watt güçlü ses deneyimi sunan ttec Dynamite Quattro, Bluetooth 50 sayesinde düşük güç tüketimi ve kesintisiz bir bağlantı sağlıyor. Ses, arama, müzik kontrol tuşları ve kolay taşıma için çıkartılabilir omuz askısıyla donatılmış ürün, tek şarj ile 30 saate kadar pil ömrü sunuyor.
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Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Tablet
Dynamic AMOLED 2X ile kristal netliğinde ve göz yormayan görüntüler sunan Tab S9 Ultra, suya ve toza karşı dayanıklı ilk Galaxy S serisi tablet olarak dikkat çekiyor. Tablet, 14.6" inç ekrana, 13.0 MP + 8.0 MP kameraya ve 16 GB hafızaya sahip.
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Logitech M171 Kablosuz Mouse
Kompakt ve kablosuz M171, dizüstü bilgisayar çantanıza kolayca sığabilecek ve her iki elle kullanıma uygun bir tasarıma sahip. Cihaza USB alıcı sayesinde 3 saniye içinde bağlanabilir, 10 metreye kadar kesintisiz bağlantı sağlayabilirsiniz.
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Philips SFL8168/93 30W 3200 Lümen El Feneri
1000 metre aydınlatma mesafesine sahip Philips el feneri, 4000mAh şarj edilebilir bataryası, optik teleskopik zoom özelliği, 3 aydınlatma modu (Yüksek-Düşük-Flaş/SOS Mod) ve IP44 sertifikalı su geçirmezliği ile dikkat çekiyor.
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Logitech K580 Çoklu Cihaz Özellikli Kablosuz Klavye
Çoklu cihaz bağlantısı özelliğiyle dikkat çeken klavye sayesinde telefonunuzu, tabletinizi ve diğer cihazlarınızı cihaza bağlayabilirsiniz. Hem ince hem de sessiz olacak şekilde tasarlanmış tuşlara sahip olan Logitech K580, pil tasarrufu sağlayan otomatik uyku modu sayesinde 24 aylık kullanım sağlıyor.
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