Amazon, "Günün Fırsatları" kapsamında bugün pek çok farklı ürünü kampanya kapsamında bizlere sunuyor. İçeriğimizde pek çok farklı ürünü kaçırmamanız için sıraladık.

Amazon'un dikkat çekici kampanyalarından biri olan "Günün Fırsatları" kampanyası, hız kesmeden devam ediyor. Kampanyanın öne çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek için içeriğimize göz atabilirsiniz.

"Bu içerik 13.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Ürünler:

Anker Soundcore Liberty 4 kablosuz kulaklık, %98.5’e kadar gürültü engelleme sağlayarak sessiz bir dinleme deneyimi sunuyor. 11mm sürücülerle yüksek çözünürlüklü ve detaylı ses sağlarken LDAC teknolojisiyle 3 kat daha fazla veri aktarımı yapma yeteneğine sahip. Adaptive ANC 2.0 teknolojisi, ortam ve kulak yapınıza göre gerçek zamanlı ayarlar yaparak gürültü engelle özelliğini en verimli şekilde kullanmanıza olanak tanıyor. 10 saate kadar pil ömrü ve IPX4 su geçirmezlik ile uzun süreli ve dayanıklı bir kullanım sağlar. Ayrıca 6 mikrofonlu sistemle net telefon görüşmeleri yapabilirsiniz.

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Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti ile yüz, saç ve vücut için kapsamlı bir tıraş ve bakımı deneyimleyebilirsiniz. Islak veya kuru kullanım imkânı sağlayan erkek bakım seti, 15 farklı başlık ile çok rahat bir tıraş deneyimi sunuyor. Çift taraflı bıçakları, hassas kesim için ideal olmakla birlikte uzun pil ömrüyle kesintisiz kullanım sunar. Yıkanabilir başlıkları sayesinde temizlik de oldukça kolaydır. Ayrıca bıçaklar kendiliğinden bilendiği için yağlama gerektirmez.

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Termos konusunda akla ilk gelen isimlerden biri olan Stanley, 1.9L'lik termosu ile bugün Amazon'un "Günnün Fırsatları" kampanyasında öne çıkıyor. İç kısmı paslanmaz çelikten oluşan bu termos, içeceklerinizi 40 saate kadar sıcak tutma özelliğine sahip. Bulaşık makinesinde rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Stanley'in tüm ürünlerinin ömür boyu garantili olduğunu da ekleyelim.

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KOBB KB100 Analog Göstergeli Hava Pompası, otomobil, motosiklet, bisiklet lastikleri ve şişme ürünler için güçlü bir şişirme çözümü sunar. 100 PSI/7 Bar basınç kapasitesi ile etkili bir şişirme performansı sağlar. Dakikada 11 litre hava basarak hızlı ve verimli bir kullanım sunarken, analog basınç göstergesi ile basıncı anlık olarak takip edebilirsiniz. Araç çakmak girişine bağlanarak pratik bir şekilde kullanabilir, çeşitli şişirme ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

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DJI Mini 2 SE Fly More Combo, taşınabilir ve katlanabilir yapısıyla seyahat ederken drone kullanmayı sevenler için ideal bir drone. 2.7K video çekimi yapan 3 eksenli gimbalı sayesinde oldukça stabil ve net görüntüler elde edebilirsiniz. 12 MP fotoğraf kalitesi sunarken OcuSync 2.0 teknolojisiyle 10 km'ye kadar HD video aktarımı sağlıyor. Tek bir batarya ile 31 dakikaya kadar uçuş süresi sunarak drone deneyim sürenizi artırıyor. Ayrıca QuickShots gibi akıllı uçuş modlarıyla sinematik çekimler yapmayı oldukça kolaylaştırıyor. Hafifliğiyle (249g altında) taşıması da son derece pratik.

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MX Master 3S kablosuz mouse, 8000 DPI özelleştirilebilir sensörü sayesinde cam dahil her yüzeyde kullanılabilir. Sessiz tıklama özelliği ile %90 daha az ses çıkararak sessiz bir çalışma deneyimi sunar. MagSpeed kaydırma teknolojisi, %90 daha hızlı ve %87 daha hassas kaydırma sağlarken saniyede 1000 satır kaydırabilme kapasitesine sahiptir. Ergonomik tasarımı, doğal bilek duruşunu desteklerken 7 tuşlu yapı ve Logi Options+ yazılımı ile uygulamaya özel özelleştirmeler yapabilirsiniz. Ayrıca FLOW teknolojisi ile birden fazla bilgisayar arasında dosya ve metin transferi yapabilir, Windows, macOS, Chrome OS ve Linux sistemlerinde 3 cihaza kadar bağlantı sağlayabilirsiniz.

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