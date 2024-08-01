Amazon'da Prime üyelerine özel ''Süper Tasarruf Haftası'' başladı. Kampanya dahilinde yüzlerce market ürününde 1000 TL ve üzeri alışverişlerde %20 ek indirim var.

Market alışverişinde kimi ürünleri internetten ve toplu halde almak ev ekonomisi açısından epey faydalı oluyor. Böyle alışverişlere bütçe ayıranlar için güzel bir fırsat ise Amazon'dan geldi.

Temizlik malzemelerinden gıda ürünlerine yüzlerce üründe geçerli ''Süper Tasarruf Haftası'' kampanyası kapsamında, seçili ürünlerde geçerli 1000 TL'lik alışverişte ek %20 indirim var.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

7 Ağustos'a kadar devam edecek:

Bugün başlayan kampanya 7 Ağustos'ta son bulacak. Kampanyadan yararlanabilmek için ise Amazon Prime üyesi olmanız gerekiyor. Eğer henüz üye değilseniz buraya tıklayarak Amazon Prime üyesi olabilirsiniz.

Ardından buradaki bağlantı üzerinden kampanya sayfasını ziyaret edip sayfada alta indiğinizde karşınıza çıkmaya başlayan ürünlerden sepetinize ekleyerek kampanyadan faydalanabilirsiniz.