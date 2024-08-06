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Cihaz tipini otomatik olarak tanımlayarak en uygun şarj gücünü uygulayan Anahtarlı Akım Korumalı Çoklu Priz, ek bir şarj cihazına ihtiyaç duymadan telefonları, tabletleri ve diğer USB cihazlarını hızlı bir şekilde şarj edebilir.

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Baseus Cafule Şarj & Veri Aktarım Kablosu, Type-C girişli tüm cihazlarınızla uyumlu olarak çalışır. Geliştirilmiş akıllı şarj teknolojisi sayesinde mobil cihazınızın aşırı şarj olmasını engeller, dengeli bir akım sağlar ve batarya ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

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Hafif ve güçlü yapıda olan kaliteli alüminyum alaşımdan üretilen Ugreen Ayarlanabilir Telefon Standı, birçok farklı açıda kullanılabilecek şekilde tasarlanmış. Ayrıca bu standı kullanırken telefonunuzu şarj edebilmeniz için ayrılmış bir boşluk da bulunuyor.

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iPhone 13'ünüzü darbelere, çizilmelere ve diğer günlük kullanıma bağlı hasarlara karşı koruyan Spigen iPhone 13 Kılıf, dokunma hissini etkilemeden mükemmel bir kavrama olanağı sunuyor.

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AirPods Pro'nuz ile AirTag'inizi darbelere ve çizilmelere karşı koruruyan Spigen AirPods Pro (1. nesil) / AirTag Kılıf, zarif tasarımıyla cihazlarınızı güvenle saklamanıza yardımcı olur.

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Kısa devre, aşırı ısınma ve yüksek akıma karşı koruması ile karşımıza çıkan Rocoren USB-C Şarj Cihazı, aynı anda birden fazla cihazı şarj edebilmebilmenize imkan sağlar.

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