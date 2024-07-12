Telefonunuzu elinizde tutmadan saatlerce video izlemek istiyorsanız size bir telefon standı gerek. Kullanışlı telefon standlarını sizin için derledik.

Telefonu elinizde tutmaktan yoruluyorsanız bir telefon standı çok işinize yarayabilir. Telefon stantlarının birçok farklı modeli bulunuyor. Masaüstünde ya da uçakta kullanabileceğiniz modellerin yanında şarjlı modeller de var.

Kendi ihtiyaçlarınıza uygun olarak seçmeniz için birçok stant çeşidini sizin için listeledik.

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kaymayı önleyen lastiklere sahip: Coverzone Stant

Sağlam yapıdaki telefon standı kolay kolay kırılmayacak cinsten. Masaüstünde kullanabileceğiniz stant ile artık telefonunuz da gözünüzün önünde olabiliyor.

Siyah renkli.

Ergonomik tasarımı sayesinde her yönde kesintisiz görüş sunuyor.

Video izlemek ve oyun oynamak gayet kolay.

4-13 inç cihazlar için kullanabilirsiniz.

Her türlü telefon ve tablete uyan standı almak için tıklayın.

Düzenli bir masa için Yanavee Ayarlanabilir Telefon Standı

Çalışma alanınızı düzene sokan masa düzenleyicinin telefon için özel yeri var. Bu sayede düzenli bir masada çalışabiliyor ve telefonunuza istediğiniz an ulaşabiliyorsunuz.

Eşyalarınıza kolayca ulaşmanızı sağlıyor.

Birçok bölmesi sayesinde kendinize bir düzen oluşturabiliyorsunuz.

Telefon tutucu bölmesinde şarj yuvası var.

Sert plastikten yapıldığı için oldukça dayanıklı.

Ofis malzemelerinizi düzenleyen stant için tıklayın.

Seyahatlerde çok işinize yarayacak OQTIQ Uçak Telefon Tutucusu

Telefonu elde tutmak seyahat sırasında zor olabiliyor. Sizin yerinize telefonu tutacak bir stant çok işinize yarayabilir. Elleriniz serbest bir şekilde telefonla uğraşabileceğiniz stant ile seyahatler çok daha rahat geçiyor.

360 derece açı ayarlanabiliyor.

Her yere yanınızda götürmeniz mümkün.

Birçok telefonla uyumlu.

Dikey ve yatay modda kullanabiliyorsunuz.

Arka koltuğa ya da koltuk tepsisine takıp kullanabileceğiniz stant için tıklayın.

Her yerde kullanabileceğiniz JSAUX Cep Telefonu Standı

Katlanabildiği için kolayca her yere sığan stant, 120 derece geniş açılı görüş alanı sunuyor. Oldukça sağlam yapısı ile uzun yıllar kullanmak mümkün.

Birçok telefon modeli için uygun.

Cebinize bile sığacak küçüklükte.

Video izlemek ya da görüntülü arama yapmak için ideal.

Açı ayarını yapabileceğiniz standı almak için tıklayın.

Telefonunuzu daha rahat kullanmak için Coverzone CT8008 Telefon Standı

Masaüstü için uygun standı evde, ofiste ya da okulda kullanmak mümkün. Ahşap stant neredeyse hiç yer kaplamıyor.

Video izlemek, görüntülü sohbet etmek gibi aktivitelerde kullanabilirsiniz.

Ürünün boyutları 8 x 8 x 1,6 cm.

Kaymayı engelleyen pedlere sahip stant için tıklayabilirsiniz.

Hem telefon hem tablete uygun Ugreen Masaüstü Telefon Standı

Masaüstünde kullanılabilen bu stant ile elleriniz yorulmadan telefonda takılabileceksiniz. Hem dikey hem yatay olarak kullanabildiğiniz için çok işlevsel bir stant.

Beyaz renkli.

4-7.9 inç telefonlar uyumlu.

Elleriniz serbest şekilde video izleyebiliyorsunuz, internette gezinebiliyorsunuz.

10 farklı izleme açısı var.

ABS malzemeden imal edildiği için cihazınızı olası çiziklerden koruyor.

Günlük olarak kullanabileceğiniz standa ulaşmak için tıklayın.

Cihazınızı çizmeyen Coverzone Masaüstü Telefon ve Tablet Tutucu

Telefon ve tabletler için uygun ürün 360 derece dönebiliyor. Kolunu istediğiniz şekilde çevirip kendinize en uygun şekle sokabiliyorsunuz.

3.5-10.5 inç cihazlarla uyumlu.

19 cm ayak çapı uzunluğu var. Ayak inceliği ise 2.8 cm.

Boyun uzunluğu ise 23 cm.

Elleriniz rahat bir şekilde telefonda istediğinizi yapmak için alabileceğiniz stant için tıklayın.

Altında şarj yuvası olan Ugreen Alüminyum Masaüstü Telefon Standı

Masaüstüne koyup telefonunuzu rahat kullanabileceğiniz stant, alüminyum ve silikon malzemeden üretilmiş. Evden ofise her yerde kullanabileceğiniz stant ile telefonunuzu sabit tutmanız mümkün. İstediğiniz açıya ve yüksekliğe ayarlayabiliyorsunuz.

Beyaz renkli.

4-7.9 inç cihazlara uygun.

Hem telefon hem tabletlerle kullanılabiliyor.

Alt tabanında kaymaz pedler bulunuyor, bu sayede cihazınızı güvende tutuyor.

Kaliteli malzemelerden üretilen standı sepete atmak için tıklayın.

Farklı tarzda stant arayanlar için IHONYI Ahşap Cep Telefonu Standı

Ahşap malzemeden yapılan standın ucunda köpek figürü var. Eğlenceli bir stant arıyorsanız bu ürünü inceleyebilirsiniz. Masaüstü için tasarlanan ürün sadece stant olarak kullanılmıyor, aynı zamanda güzel bir dekor.

Hafif ve taşınabilir stant ile elleriniz serbest şekilde telefonunuzla oynayabilirsiniz.

Standı kullanarak video izleyebilir, kitap okuyabilir ya da mail atabilirsiniz.

Kaymaz tabanı sayesinde oldukça güvenli.

Kendinize veya sevdiklerinize hediye olarak da alabileceğiniz stant için tıklayın.

Hem şarj eden hem de stant olarak kullanılabilen Anker QC Şarj Cihazlı Kablosuz Şarj İstasyonu

2'si 1 arada standla akıllı saatinizi ve telefonunuzu aynı anda şarj etmeniz mümkün. Şarj dışında stant olarak da kullanabileceğiniz şarj istasyonu çok işinize yarayacak.

Apple Watch SE/6/5/4/3/2/1, iPhone SE 2020, 11, 11 Pro modelleriyle uyumlu.

Telefon kılıfınızı çıkarmadan kullanabildiğiniz için kullanımı rahat.

Üstün güvenliği sayesinde gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz stant için tıklayın.

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