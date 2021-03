Daha önce Doctor Who ve Doom Patrol gibi yapımlarda da görev almış olan yönetmen Wayne Che Yip, Amazon'un yeni Yüzüklerin Efendisi dizisinde de kamera arkasında yerini alacak.

Amazon'un çok şeyler beklediği Yüzüklerin Efendisi dizisi, hiç şüphe yok ki son yılların en çok merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Çalışmalarını devam ettiren Amazon, yönetmen ve yapımcı kadrosuna yeni isimler katıldığını açıkladı.

Yeni açıklamaya göre dizide dört bölümde yönetmen koltuğunda Wayne Che Yip'in oturacağı kesinleşmiş oldu. Yüzüklerin Efendisi filmlerinden ve Hobbit'ten binlerce yıl öncesini anlatacak olan yapımda bir kez daha Orta Dünya'ya döneceğiz.

Fantastik kurguya uzak değil

Yönetmen daha önce de çeşitli fantastik yapımlarda kamera arkasına geçmişti. Daha önce Doctor Who'nun onuncu sezonunda "The Lie of The Land" ve "Empress of Mars" bölümlerini çeken yönetmen, yılbaşı özel bölümünü de yönetmişti. Ayrıca Doom Patrol, Hunters, Utopia ve The Wheel of Time serilerinde de görev almıştı.

Anlaşmanın detayları açıklanmamış olsa da hem Amazon hem de yönetmen bu durumdan memnun durumda. Yip, yaptığı açıklamada "Tolkien'in dünyasına J.D ve Patrick ve Amazon Stüdyoları tarafından davet edilmiş olmak gerçek bir onur. Yeni Zelanda'da her gün, anlatılmış en büyük hikayelere bir şeyler kattığımız bu inanılmaz ekip ile çalışmayı bekliyorum." dedi.

Amazon'un çalışmaları devam ediyor

Yüzüklerin Efendisi projesinden çok umutlu olan Amazon, bu proje için 3 yıl süren bir planlama aşamasından sonra harekete geçmişti. Dizinin kadrosunda Robert Aramayo, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark ve Ismael Cruz Cordova gibi isimler yer alıyor.

Dizinin yapımcılığını J.D. Payne ve Patrick McKay gerçekleştirecek. J.A. Bayona da dizinin ilk iki bölümünü yönetecek ve yapımcı kadrosuna katılacak. Adeta "Yapım Kardeşliği" diyebileceğimiz kalabalık yapımcı kadrosunda Lindsey Weber, Callum Greene, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond ve Sharon Tal Yguado yer alacak.