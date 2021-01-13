Amazon'un uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı Yüzüklerin Efendisi dizisinin resmi özeti sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre dizi, Yüzüklerin Efendisi ve Hobit olaylarından binlerce yıl öncesini anlatacak. Barış ortamında başlayacak dizi, daha sonra barışı mumla arayacak.

Amazon, uzunca bir süredir roman ve film efsanesi haline gelen Yüzüklerin Efendisi için bir dizi projesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, milyonları peşinden sürükleyecek bu projeyle ilgili detaylı bir açıklama yapmamış olsa da bugüne kadar ortaya çıkan bilgiler, Yüzüklerin efendisi dizisinin nasıl olacağına dair ufak tefek detaylar vermişti. Bu kese diziden neler bekleyeceğimiz, sızdırılan bir özet ile gün yüzüne çıkmış oldu.

İlk kez "TheOneRing" isimli internet sitesinde paylaşılan özet, birkaç internet sitesi tarafından da doğrulatıldı. Yani az sonra paylaşacağımız bilgiler, Amazon tarafından yürütülmekte olan dizinin ufak bir özeti niteliğinde. Ancak sizlerle az sonra paylaşacağımız bilgiler, pek de spoiler sayılamaz. Bu yüzden heyecanınızın kaçmasını istemiyorsanız da haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Yüzüklerin efendisinin kısa özeti şu şekilde

TheOneRing tarafından sızdırılan özete göre Yüzüklerin Efendisi dizisi, aslında Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi evreninden binlerce yıl öncesini anlatıyor. Küçük beyliklerin nasıl krallıklar haline geldiği, devasa krallıklarınsa nasıl yok olmaya yüz tuttuğu, yaşanan olaylar sırasında nasıl beklenmeyen kahramanlık öykülerinin ortaya çıktığı, bu dizide detaylı bir şekilde anlatılacak. Sızdırılan özette; J.R.R. Tolkien'in kaleminden çıkan en kötü adamın dünyaya hakim olma isteğinin bu dizide tüm çıplaklığıyla anlatılacağı ifade ediliyor.

Özete göre Yüzüklerin Efendisi dizisi, nispeten bir barış ortamında başlayacak. Ancak dizi ilerledikçe, barıştan eser kalmayacak. Bu süreçte ise Melkor ile Sauron'un ilk yenilgisine kadar olan "İkinci Çağ" anlatılmış olacak. Çıkış tarihi tam olarak netleşmeyen dizi, çok büyük bir ihtimalle aralık ayında seyirci ile buluşacak ve böylelikle Yüzükler Efendisi dizisinin tüm detayları gün yüzüne çıkmış olacak.