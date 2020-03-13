Amazon, Fahiş Fiyatlar İçin Maske Satışına Sınır Getirdi

Amazon, corona virüsü salgını ardından maske fiyatlarının satıcılar tarafından çok yüksek seviye çıkarılması nedeniyle maske ve el dezenfektanları için yapılacak yeni satış başvuralarını kabul etmeyeceğini açıkladı.

Bütün dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, fırsatçılara gün doğmasına neden oldu. Fırsatçı satıcılar, e-ticaret sitelerinde maske ve el dezenfektanı fiyatlarını fahiş düzeylere çıkardılar. Amazon, bu fırsatçılığın önüne geçmek için maske ve dezenfektan ürünleri için yeni tekliflerin kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Corona virüsü salgını nedeniyle ABD’deki fırsatçılar insanların salgına karşı önlem olarak gördükleri maske ve dezenfektan fiyatlarını fahiş düzeylere çıkardılar. Amazon’da daha önce 43 dolara satılan bir el antiseptiğinin fiyatı 94 dolara, salgın öncesi 5 dolara satılan bir sprey 33 dolara ve 9 dolara satılan nefes açıcı bir merhemin fiyatı ise 13 dolara çıktı. Bazı fırsatçı satıcıların küçük bir el spreyini 80 dolar fiyatla satışa sunduğu dahi görüldü.

Amazon, koruyucu önlem malzemelerinin fiyatlarının bu şekilde fahiş düzeyde yükselmesi üzerine keskin bir karar almak zorunda kaldı. Ancak şu anda satışta olan ürünlerle ilgili uluslararası alışveriş platformunun henüz bir kararı bulunmuyor.

ABD’de yaşananlara benzer şeyler Türkiye’de de yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde makarna fiyatlarını fahiş düzeyde yükselten satıcılar sosyal medyaya konu olmuştu. E-ticaret sitesi Trendyol bir açıklama yayınlayarak haksız fiyat yükseltmesi yapan 539 ürün hakkında işlem yaptığını açıklamıştı.