Amazon'un Okula Dönüş Kampanyasında Alınacak 16 Ürün

Eylül ayı demek okula dönüş demek. Biz de yaz tatili sonrası şehre dönüşler sürerken öğrencilerin ve ailelerin okul alışverişi telaşı da başladı. Biz de yaz tatili sonrası şehre dönüşler başlamışken sizlere, Amazon Türkiye üzerinden satın alabileceğiniz, okula dönüş döneminde işinize yarayacak 16 teknolojik ürünü listeledik.

2018’in sonunda ülkemizde resmen hizmete başlayan Amazon.com.tr, uygun fiyat ve birçok avantaj sunan Prime üyeliği ve cazip kampanyaları ile kısa sürede pek çok insanın sevdiği bir alışveriş platformu haline geldi. Amazon Türkiye’nin özel günlerde ve dönemlerde sunduğu kampanyaları da kullanıcıların ilgi odağı oldu.

Okulların açılmasına sayılı günler kala Amazon Türkiye’de “Okula Dönüş Fırsatları” kampanyası da başladı. Bu kampanya sayesinde öğrenciler ve veliler, ihtiyaç duydukları neredeyse bütün ürünleri Amazon.com.tr üzerinden uygun fiyatlara satın alabilecekler.

Amazon Türkiye'nin Okula Dönüş Fırsatları ile öğrencilerin ve ailelerin ister okulda ister evde başlayacak eğitim-öğretim yılı için ihtiyaç duyabilecekleri bilgisayar, yazıcı, kitap, kırtasiye, sırt çantası ve giyimden, sağlıklı bir beslenme çantasının olmazsa olmazlarına kadar geniş bir ürün yelpazesinden binlerce üründe yüzde 60’a varan indirimler sunuluyor. Biz de bu kampanya döneminin öne çıkan, indirimli satın alabileceğiniz 16 teknolojik ürünü sizler için bir araya getirdik.

Amazon Türkiye'nin Okula Dönüş Fırsatları'ndan kaçırılmayacak 16 teknolojik ürün

HP Dizüstü Bilgisayar

Samsung Galaxy A51 256GB (Çift SIM) Akıllı Telefon

HUAWEI MatePad Tablet, 10.4 İnç

JBL Tune 225 TWS, Kablosuz Kulak içi Kulaklık

Spigen PocketBoost 10000 mAh Powerbank

Arzum AR3058 Brew'N Take Kişisel Filtre Kahve Makinesi

Philips MG5720/15 Erkek Bakım Seti

Remington Saç Kurutma Makinesi Silk

SanDisk 128GB Ultra Dual Drive USB 3.1/Type-C Taşınabilir Bellek

Western Digital 5TB My Passport Taşınabilir Harici Hard Disk

Grundig 43 GEF 6935 A 43" 108 Ekran Uydu Alıcılı Full HD Smart LED TV

VIEWSONIC BUSINESS MONITOR

MSI 27" OPTIX G27C7 Kavisli Monitör

Logitech M590 Multi-Device Kablosuz Mouse

ASUS DSL-AC750 DualBand Modem

MSI Katana GF66

Ödevlerinizi çabucak bitirin: HP Dizüstü Bilgisayar

Ders çalışırken beni yormasın yeter diyenlerdenseniz HP'nin dizüstü bilgisayarı tam size göre. Uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayarla istediğiniz yerde derslerinize göz atabilirsiniz. Ürüne ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

Özellikler:

İşlemci: Intel Core i3-1115G4

İşletim Sistemi: FreeDos

Ekran: 15.6" FHD (1920*1080)

Ekran Kartı: Intel Onboard

Hafıza: 4 GB

Maksimum Hafıza: Max 64GB

Depolama : 256 GB SSD

Hem güzel anlarınızı ölümsüzleştirin hem de okul yazışmalarından geri kalmayın: Samsung Galaxy A51 256GB

Akıllı telefon fiyatlarının bu kadar yükseldiği bir dönemde uygun fiyatlı bir alternatif olarak karşımıza çıkan Galaxy A51, 6,5 inçlik FHD+ ekran, yapay zekâ destekli 4’lü arka kamera modülü, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı, 4000 mAh batarya gibi özelliklere sahip. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayın.

Notlarınızı dijital ortamda saklayın: HUAWEI MatePad Tablet, 10.4 İnç

Okul döneminde hafif ve kolay taşınabilir bir tablet sizin en iyi yardımcılarınızdan olacaktır. Huawei'nin MatePad tableti de sunduğu özellikler ve fiyatıyla beğeni topluyor. Ürünü Amazon.com.tr üzerinden satın almak için buraya tıklayın.

Ders arasında ya da yolda, bir şarkı iyi gider: JBL Tune 225 TWS

Özellikle kablosuz kulakiçi kulaklıklar, ders aralarında veya uzun okul yolunda imdadınıza koşacaktır. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayın.

Her zaman ulaşılabilir olun: Spigen PocketBoost 10000 mAh Powerbank

Akıllı telefonlarımız hayatımıza öylesine girdi ki her işimizi onlarla yapıyoruz. Uzun saatler süren okul dönemlerinde de şarj bitme durumuna karşı power bank gibi çözümler işinize yarayacaktır. Size önereceğimiz bu ürün 10000 mAh bataryası ve 36 W hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayın.

Sıcak bir filtre kahve ile güne enerjik başlayın: Arzum AR3058 Brew'N Take Kişisel Filtre Kahve Makinesi

Uzun bir yaz tatilinin ardından sabah erken kalkmak zorlu olabilir, hele ki sabahın köründe evden çıkmamız gereken kampüs günlerinde. Bu noktada sağlam bir filtre kahve makinesi edinmek iyi bir çözüm olabilir. Buraya tıklayarak ürünün Amazon.com.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz.üzerinden satın alabilirsiniz.

Yeni bir ortama girerken bakımlı görünmeyi atlamayın: Philips MG5720/15 Erkek Bakım Seti

Erkeklerin okul döneminde dikkat etmesi gereken şeylerden biri de hiç şüphesiz ki sürekli uzayan sakallar. Philips'in erkek bakım seti kolay ve pratik kullanımıyla sabah rutininizi kısaltıp size uyanmak için daha fazla zaman bırakır. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayın.

Saç bakımını atlamayın: Remington Saç Kurutma Makinesi Silk

Elbette okula giderken sadece erkek bakım seti yeterli olmayabilir. Güzel bir saç kurutma makinesi hem kadın hem de erkek takipçilerimizin işini fazlasıyla görecektir. Remington'un saç kurutma makinesi Silk, sabahları okula hazırlık sürecinizi kısaltacaktır. Buraya tıklayarak ürünü Amazon Türkiye'den satın alabilirsiniz.

Verilerinizi her cihazdan ulaşabileceğiniz bir fiziksel diskte tutun: SanDisk 128GB Ultra Dual Drive USB 3.1/Type-C Taşınabilir Bellek

SanDisk 128 GB Ultra Dual Drive USB 3.1 Type-C Bellek, iki yıl SanDisk garantisi ve kaçırılmayacak fiyatıyla Amazon.com.tr'de. Buraya tıklayarak ürün sayfasına ulaşabilir ve indirimli fiyatıyla ürünü satın alabilirsiniz.

Daha büyük dosyalarınızı da yanınızda taşıyın: Western Digital 5 TB My Passport Taşınabilir Harici Hard Disk

''Benim depolayacak dosyam çok, 128 GB'lik bellek bana yetmez' derseniz, sizin için de önerimiz Western Digital 5 TB My Passport taşınabilir harici hard disk. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayın.

Ödevlerden sonra biraz da eğlence: Grundig 43 GEF 6935 A 43" 108 Ekran Uydu Alıcılı Full HD Smart LED TV

Okul günleri yorucu olabilir. Eve gelince günün yorgunluğunu atmak için biraz televizyonda takılmanın pek de sakıncası yok gibi. Grundig'in 43 inçlik akıllı TV'si bu noktada iyi bir seçenek olabilir. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayın.

Uzun bir günün ardından saatlerce bilgisayar başında ödev yapacağınız anlar için konfor şart: VIEWSONIC BUSINESS MONITOR

Uygun fiyatlı, ergonomik ve performansıyla da üzmeyecek bir monitor arayanlar için önerimiz VIEWSONIC BUSINESS MONITOR VG2448. Çift yönlü pivot, öne eğilme ve yükseklik ayarı ile tam konfor sunan bu monitör, fiyatıyla da mutlu ediyor. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayın.

3 tane kavisli monitör alıp efsane bir konfor alanı da yaratabilirsiniz, tabii: MSI 27" OPTIX G27C7 Kavisli Monitör

27 inçlik kavisli ekranıyla eşsiz bir görüntüleme deneyimi arayışındaysanız, MSI 27" OPTIX G27C7 Kavisli Monitör iddialı bir fiyatla Amazon.com.tr'de sizleri bekliyor. Buraya tıklayarak kampanyalı fiyatları kaçırmadan ürünü sepetinize ekleyebilirsiniz.

El konforu da önemli: Logitech M590 Multi-Device Sessiz Kablosuz Mouse

Okula götürmelik bir mouse arayışı içerisindeyseniz Logitech'in çoklu cihaz özelliğine sahip kablosuz mouse'unu sevebilirsiniz. Hem okuldaki bilgisayara hem de kendi bilgisayarınıza aynı anda bağlanabileceğiniz bu mouse, pek çok yerde hayat kurtarabilir. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayın.

İyi deneyim için iyi çeken bir internet şart: ASUS DSL-AC750 DualBand Modem

Ebeveyn kontrol destekli, tüm bağlantılarla uyumlu ve EWAN Fiber desteğine sahip ASUS DSL-AC750 DualBand Modem'in detaylarına göz atmak ve ürünü kampanyalı fiyatı ile satın almak için buraya tıklayın.

Okul telaşınız sona erdiğinde, stres atmak için oyun oynamayı seçenlerdenseniz iyi bir ekipman şart: MSI Katana GF66

MSI'ın Intel Core i5 işlemcili Katana GF66 modeli, Amazon Türkiye'nin ''Okula Dönüş Fırsatları'' kampanyası kapsamında kaçırılmayacak bir fiyatla Amazon.com.tr'de. Buraya tıklayarak ürünün sayfasını ziyaret edebilir, tüm özelliklerine yakından göz atarak fırsatı değerlendirebilirsiniz.

Özellikler: