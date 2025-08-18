Amazon, okulların açılmasına az bir zaman kala öğrencilerin yüzlerini güldürecek bir kampanya ile geliyor. Okula Dönüş Fırsatları kapsamında elektronik aletlerden kırtasiye malzemelerine yüzlerce üründe kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor.
Bu kampanya ile birbirinden farklı marka ve kategorilerde öne çıkan bu indirimlere göz atabilir, dilediğiniz ürünleri sepetinize ekleyebilirsiniz. Unutmadan, eğer hâlâ Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Ayrıca kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!
"Bu içerik 18.08.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Elektronik
Bu kategori kapsamında telefondan akıllı saate, kulaklıktan hoparlöre birçok model ve markada indirimler sizleri bekliyor.
Elektronik kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Samsung Galaxy S24 FE: 25.499,00 TL'ye satışta.
- JBL Go4 Bluetooth Hoparlör: Küçük boyutuna rağmen güçlü ve kesintisiz ses sağlayan bu ürün, şimdi 1.399,00 TL.
- Xiaomi Redmi Watch 4 Akıllı Saat: Birçok işinizi kolayca halledebileceğiniz saatin fiyatı 2.295,00 TL.
- Apple iPhone 16: Apple'dan vazgeçemeyenlerin tercihi olan telefon, 64.749,00 TL.
- SoundCore 2 Bluetooth Hoparlör: Şimdi 1.799,00 TL.
- Anker Soundcore V20i TWS Kulaklık: Prime fırsatıyla 1.424,05 TL'ye satın alabilirsiniz.
Bilgisayar
Bu kategoride, öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu teknolojik aletlerden olan tabletler ve monitörler karşımıza çıkıyor.
Bilgisayar kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet: Öğrenci dostu fiyatıyla listemizde yerini aldı. Şimdi 5.065,00 TL.
- Apple iPad Mini, A17 Pro Çip: Tüm gün süren pil ömrüne sahip bu tablet, 37.499,00 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.
- HyperX Cloud III Oyuncu Kulaklığı: Hep ders olmaz. Bilgisayar oyunu oynamayı seven öğrencilerin tercihi olan bu kulaklık, 3.600,00 TL'ye satılıyor.
- SteelSeries Arctis Nova 7P Wireless Multi-Platform Gaming ve Mobil Kulaklık: 6.663,02 TL.
- Samsung Odyssey G3 LS24DG302EUXUF Oyuncu Monitörü: 24" ekran boyutuna sahip monitöri satın almak isterseniz şimdi 4.689,00 TL.
- ASUS TUF Gaming VG249Q3R Oyun Monitörü: Fırsatlar kapsamında şimdi 4.899,00 TL.
- HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar: 36.999,00 TL fiyatıyla önerilerimiz arasında.
Ofis ve Kırtasiye
Ofis sandalyeleri ve çalışma masaları, not almak için gerekli defter ve kalemler ve gün boyu su ihtiyacınızı karşılayacak suluklar bu kategorinin öne çıkan ürünlerinden.
Ofis ve Kırtasiye kategorisinin tüm indirimli ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Vasagle Masa: %25 indirimle 3.700,00 TL'ye düştü.
- SONGMICS Ofis Koltuğu: %26 indirimle şimdi 4.765,10 TL.
- Seduna Thunder Pro Fab Yönetici Koltuğu: Ayarlanabilir başlık özelliği ile çalışma sırasında boynunuzu dinlendirin. Fiyatı ise 4.320,77 TL.
- OBEV Taşınabilir Laptop Standı: 10 ile 16 inç arası tüm laptoplara uyumlu olan bu stant, 229,90 TL.
- Contigo Jackson Autopop Tritan Suluk: 816,09 TL.
- Esselte 994095 Klasör: Sadece 70,88 TL.
- rOtring Tikky Kalem Seti: Kalemsiz ve silgisiz yeni bir dönem düşünülemez. Bu seti 144,87 TL'ye kaçırmayın deriz.
Kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
Bu içerikler de ilginizi çekebilir: