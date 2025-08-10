Teknoloji raflarında bu hafta en çok hangi ürünler konuşuldu? En çok sepete eklenen ve satın alınan ürünleri sıraladık.

Bu hafta teknoloji tutkunlarının radarına giren ürünler belli oldu. Hem işlevsel hem de gündelik hayatı kolaylaştıran ürünleri içeriğimizde bulabilirsiniz.

''Bu içerik 10.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

4 EU priz, 4 USB-A ve 2 Type-C girişe sahip çoklu priz, güç kaynağından laptopa, oyun konsolundan kahve makinesine kadar pek çok cihazla uyumlu. 3000W güç, 10A akım kapasitesi var. Aşırı akım, aşırı şarj ve aşırı ısınmaya karşı korumalı, aleve dayanıklı malzemeden üretilmiş. Üzerinde ana açma/kapama düğmesi ve aşırı yük koruması bulunuyor.

Kullanıcı yorumu:

İnce tasarımı, farklı renkleri ve akıllı özellikleriyle Pebble Mouse 2 hem tarz hem de pratiklik arayanlara göre. Üç farklı cihaz arasında tek tuşla geçiş yapabiliyor, sessiz tıklama teknolojisiyle çalışırken rahatsız etmiyor. Logi Options+ uygulamasıyla kısayollar ekleyerek işinizi hızlandırabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Juo Windy LED aydınlatmalı notebook soğutucu, 10–15,6 inç arası laptoplar için uygun. 1000–1500 RPM hızında fanı ve metal ızgarasıyla bilgisayarı serin tutar ve 5 kademeli açı ayarıyla kullanım konforunu artırır. 2 USB girişi sayesinde ek bağlantı imkânı sunuyor.

Kullanıcı yorumu:

Galaxy Tab A9+, 4 GB RAM ve 64 GB depolama ile akıcı bir kullanım sunuyor. MicroSD kartla alanı 1 TB’ye kadar genişletebilirsiniz. Çoklu pencere özelliğiyle aynı ekranda iki uygulamayı birden kullanabilir, belgeler, görseller ve görüntülü aramaları rahatça yönetebilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

4K HDMI, USB 3.0 & 2.0, SD/TF kart okuyucu ve PD hızlı şarj desteği sunuyor. MacBook Pro/Air başta olmak üzere Type-C girişli birçok cihazla uyumlu. 4K görüntü aktarımı, 5 Gbps veri transferi ve 100W’a kadar hızlı şarj imkânı sağlıyor. Kompakt yapısıyla kolayca taşınıyor, tek port sorununu her yerde çözüyor.

Kullanıcı yorumu:

Baseus Enjoyment uzatılabilir 2’si 1 arada araç şarj adaptörü, USB-C ve Lightning çıkışlarıyla aynı anda iki cihazı şarj edebiliyor. 30W güç desteğiyle hızlı şarj sağlıyor, uzatılabilir kablosu sayesinde araç içinde kullanım kolaylığı da cabası.

Kullanıcı yorumu:

20.000 mAh kapasiteye sahip Xiaomi Redmi Powerbank, 37 Wh güç ve 3,7 V voltaj ile güvenilir performans sunuyor. 5 V / 2.6 A giriş değerleriyle hızlı şarj destekliyor, USB üzerinden kolayca şarj edilebiliyor.

Kullanıcı yorumu:

InstantStation Kablosuz Stand, Qi uyumlu cihazları 15W’a kadar kablosuz şarj edebiliyor. PD 3.0 desteğiyle iPhone 12’yi 30 dakikada %50’ye, Galaxy S20’yi 40 dakikada şarj edebiliyor. USB-A ve USB-C portlarıyla toplam üç cihazı aynı anda 33W’a kadar hızlı şarj etmek mümkün.

Kullanıcı yorumu:

Ergonomik tasarımlı ofis koltuğu, sırt, boyun ve omuzlardaki stresi azaltarak doğru oturuşu destekliyor. 69 cm kolçak mesafesi ve ayarlanabilir kol dayama yüksekliği (68–78 cm) ile hem iş hem oyun için rahat bir seçenek.

Kullanıcı yorumu:

Geçtiğimiz haftalarda çok satan ürünler ise şurada: