Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Fiyatı ve işlevselliği düşünüldüğünde herkesin ihtiyaç duyabileceği bu ürünlere aşağıdan göz atabilir, ihtiyacınız olanları satın alabilirsiniz. 500 TL altında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

''Bu içerik 16.08.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

%24 indirimle 499,00 TL'ye düşmüş olan Remington set, 60 dakika çalışma süresi ve ayarlanabilir hassas taraklarıyla hayat kurtarıcı oluyor.

Orret Home'un bu setinde UV ışınlarını engelleyerek araç içi ısısını düşüren bir adet güneşlik ve park esnasında iletişim kolaylığı sağlayan bir de numaratör bulunuyor. Bir taşla iki kuş vurabileceğiniz bu ürün, 344,90 TL'ye satışta.

4 farklı başlığı ve 6 kademeli titreşim ayarı ile çok yönlü kullanım sağlayan NPO masaj aleti, günlük yorgunluğu giderme ve kronik kas ağrıları için ideal. 6 saatlik kesintisiz çalışma süresine sahip bu ürün, %9 indirimle şimdi 449,00 TL.

480 Mbps veri aktarım hızı ile dikkat çeken Belkin kablo, farklı cihazlarla geniş uyumluluğa sahip. 1,5 metre uzunluğa sahip bu ürünü indirim fırsatıyla 327,90 TL'ye satın alabilirsiniz.

360 derece dönebilir yapısı sayesinde en iyi görüş açısını sağlamanıza yardımcı olan Romofy telefon tutucu, MagSafe ile uyumlu. Ayrıca ürünün güçlü mıknatısları, sürüş esnasında bile telefonunuzu güvenli bir şekilde yerinde tutar. Tutucu, 269,00 TL fiyatıyla listemizde yerini aldı.

USB-A bağlantı noktası ve USB-C bağlantı noktası ile aynı anda 3 cihazı şarj etmenize imkân tanıyan bu şarj standı, 30W güce sahip. Ayrıca dikey ya da yatay kullanıma uygun olan bu ürün, 499,00 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

Tak çalıştır kullanımı sayesinde sürücü kurulumuna gerek duymadan kullanabileceğiniz Aula hoparlörlerde ses ayarı tekerleği ve RGB aydınlatma bulunuyor. Alt kısmında bulunan kaymaz pedler sayesinde olumsuz durumları da engelleyen bu cihaz, 350,55 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

181,44 TL'ye satışta olan WellHise avometre, her türlü elektronik aletin ölçümünde kullanılabilir. Akım, gerilim ve direnç ölçümleri için bir cihaz arıyorsanız bu ürüne göz atabilirsiniz.

