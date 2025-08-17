Her hafta gözlemlediğimiz çok satan teknolojik ürünlerde bu hafta neler kapış kapış satıldı?

Teknoloji dünyasında her hafta öne çıkan yeni ürünler oluyor. Kimisi günlük hayatı kolaylaştırıyor, kimisi de pratik çözümler sunuyor. Bu hafta en çok hangi teknolojik ürünler satıldı? Detaylıca bakıyoruz.

''Bu içerik 17.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

COSORI Airfryer 6.4 L kapasitesiyle 4-6 kişilik pişirme için uygun. İkili ısıtma sistemi sayesinde ön ısıtma ya da sallama gerektirmiyor. VeSync uygulamasıyla uzaktan kontrol edebilir, özel tariflere ücretsiz ulaşabilirsiniz. Kullanım sonrası parçaları bulaşık makinesinde kolayca yıkanabilir.

Philips Hue, 16 milyon renk ve sesli komut desteğiyle evinize istediğiniz atmosferi getirmenizi sağlıyor. Film, oyun ve müzikle senkronize çalışır. Kullanım için Hue Bridge ve Hue Play ana ünitesi gerektiğini belirtelim.

Üç ışık modu ve esnek tasarımıyla Coverzone okuma lambası hem masa üstünde hem boyunda kullanılabiliyor. Şarj edilebilir pili 10–40 saat aydınlatma sunuyor ve el feneri özelliğiyle de kamp ve seyahatte pratik bir yardımcı olarak karşımıza çıkıyor.

16000 Pa emiş gücüyle güçlü bir performans sunuyor. Üç kademeli vakum seçeneği sayesinde farklı yüzeylerde istediğiniz temizlik seviyesini seçebiliyorsunuz. Vakum ve üfleme fonksiyonlarıyla köşelerdeki tozları da kolaylıkla temizleyebiliyor. 6000 mAh bataryasıyla 25 dakikaya kadar çalışıyor, USB-C ile birkaç saat içinde şarj edilebiliyor. Kompakt tasarımıyla az yer kapladığını da belirtelim.

TP-Link Tapo Mini Akıllı Priz bağlı cihazın gerçek zamanlı ve geçmiş enerji tüketimini takip etmenize imkân tanıyor. Nano tasarımıyla her bağlantı kutusuna uyum sağlıyor ve yanındaki prizleri rahatsız etmiyor. Uygulama üzerinden kolayca kurulum yapabilir ve cihazları yönetebilirsiniz. Zaman planları oluşturarak cihazları otomatik açıp kapatabilir, yokluk modu ile evde biri varmış gibi ışıkları yönetebilirsiniz.

iPad, 11 inç Liquid Retina ekranı ve A16 çipiyle yüksek performans sunuyor. iPadOS sayesinde birden fazla uygulamayı aynı anda kullanabilir, Apple Pencil ve Magic Keyboard ile çizim ve not alma işlemlerini kolayca yapabilirsiniz.

Gürültülü engelleme özellikli QCY ArcBuds Lite, fiyat/performans ürünü bir kulaklık. Kulaklıklara dokunarak müziği durdurabilir/oynatabilir, gelen armaayı cevaplayabilir/sonlandırabilirsiniz. Hem kulağını hem de cebini düşünenler için uygun bir kablosuz kulaklık.

DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo, kompakt tasarımıyla profesyonel videolar çekmenizi sağlıyor. 1 inç CMOS sensör ve 4K/120fps video kaydı sunuyor, 3 eksenli mekanik stabilizasyon ve ActiveTrack ile titreşimsiz görüntüler elde ediyorsunuz. 1300 mAh bataryası uzun çekim imkânı verirken, Creator Combo paketi vlog ve içerik üretimi için gerekli aksesuarları da içeriyor.

Apple2ın şimdiye kadar ürettiği en güçlü telefonu olan iPhone 16 Pro Max, 6.9 inç Super Retina XDR ekranı ve titanyum tasarımıyla hem güçlü hem hafif bir deneyim sunuyor. 48 MP Ultra Geniş ve Telefoto kameralarıyla makro ve geniş açılı çekimler yapabilir, 48 MP Fusion kamera ile 4K Dolby Vision videoları stüdyo kalitesinde kaydedebilirsiniz.

Samsung Galaxy S10 Ultra, S Pen ve Dynamic AMOLED 2X ekranıyla konforlu kullanım sunuyor. Vapor Chamber soğutma sistemi uzun oyun ve video sürelerinde verimli, Armor Alüminyum çerçeve dayanıklı, uzun pil ömrü ve Süper Hızlı Şarj ile kesintisiz kullanım sağlıyor. Galaxy AI Tuşu ile yapay zekaya tek dokunuşla erişebilirsiniz.

