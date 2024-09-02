Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nda Bugün Öne Çıkan İndirimli Ürünler

Bugün başlayan Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında pek çok ürün indirime giriyor. Bu ürünleri merak ediyorsanız içeriğimize göz atabilirsiniz.

2-16 Eylül tarihleri arasında devam edecek olan Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları bugün itibarıyla başladı. Bu indirimler kapsamında gözümüze çarpan bazı fırsat ürünlerini sizler için araştırdık. İçeriğimize göz atıp bu ürünler hakkında bilgi sahibi olabilir, ihtiyacınız olanları sepetinize ekleyebilirsiniz. Fırsatlardan yararlanmak için, henüz Amazon Prime üyesi değilseniz buraya tıklayarak hemen Amazon Prime üyesi olabilirsiniz.

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108 MP üçlü kamerasıyla dilediğiniz gibi fotoğraflar çekebileceğiniz Redmi Note 13 Cep Telefonu, 120 Hz AMOLED ekran ve 5000 mAh pil kapasitesine sahip. Şu an %10 indirimli fiyatı ile satılıyor.

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%8 indirim oranıyla satışa sunulan Huawei Watch GT3 Pro Akıllı Saat, 100'den fazla egzersiz modu ile fırsat ürünleri arasında yer alıyor.

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İndirim fırsatı olarak karşımıza çıkan bütün akıllı saatlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Manuel diş fırçalarına göre %100 daha fazla plak gidererek bakterileri yok eden Oral-B Pro3-3900 Diş Fırçası, %16 daha uygun fiyatı ile satılıyor.

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Kahve tutkunları için ideal bir seçenek olabilecek Philips EP5447/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi, Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında karşımıza çıkan indirimli ürünler arasında yer alıyor.

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Görüntü ve canlılık kalitesi olarak oldukça beğenilen, kullananlar tarafından tam bir fiyat performans ürünü olarak değerlendirilen Philips Ambilight TV; %3 oranında indirimi ile karşımıza çıkıyor.

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Yeni M3 çipiyle performansı ve verimliliği bir üst seviyeye taşıyan MacBook Air Laptop, hem profesyonel hem de günlük kullanım için oldukça ideal. Şu anda %8 indirimli fiyatı ile listemizde yer alıyor.

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İndirimde olan bütün dizüstü bilgisayarlara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

%9 oranında indirimli fiyatı ile satılan ve aynı zamanda oldukça tercih edilen bir model olan JBL Tune 720BT Wireless Kulaklık, özellikle müzik dinlemeyi sevenler için iyi bir seçenek olabilir.

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Taşınabilirliği ve performansı bir araya getirerek evde sinema deneyiminizi bir üst seviyeye çıkaracak olan Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon Cihazı, 360 derecelik ses teknolojisinin yanında Full HD görüntü kalitsi sunuyor. Kampanya kapsamında ise %5 oranında da indirimi bulunuyor.

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