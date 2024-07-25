Malum artık okullarda kitapların yanı sıra bilgisayarlar da kullanılıyor. Durum böyle olunca hem kitap hem de bilgisayar taşımak için geniş hacimli, çok işlevli çantalara ihtiyaç duymaya başladık.

İş ya da eğitim hayatında kullanılabilen çantalar, bilgisayarları darbelerden korumanın dışında evrak ya da kitap taşımada da oldukça başarılılar. Eğer siz de tüm eşyalarınızı yanınızda taşıyabileceğiniz bir çanta arayışı içerisindeyseniz doğru yerdesiniz.

İçeriğimize göz atarak laptop boyutunuza ve ihtiyaçlarınıza uygun çantayı bulup satın alabilirsiniz. Hadi içeriğimize!

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Darbe koruyucu bölmeye sahip olan D'VERS laptop çantasının, kart cebi, gözlük aparatı, valiz aparatı ve gizli cebi de bulunuyor. Su geçirmez özelliğiyle de öne çıkan bu çanta, 15.6- 17.3 inç boyutundaki bilgisayarlar için uygun.

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Oxford kumaşlı Lenovo Lecoo laptop çantası, su geçirmez bir model. Üç katmanlı korumaya sahip olan Lecoo’nun dış katmanı cihazlarınızı darbelere ve çizilmelere karşı koruyarak güvenliğini sağlar. Ayrıca dizüstü bilgisayarınızı taşımanın yanı sıra çantada geniş bölmeli cepler de bulunuyor.

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17.3 inç ve daha küçük boyutlardaki her laptopla uyumlu olan Mark Ryden laptop çantası, dijital bölmeye ve ana cebe sahip. Bununla birlikte ürün, telefonunuzu bağlayabileceğiniz usb girişine de sahip.

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Geniş iç hacmi ve bölmeleri sayesinde dizüstü bilgisayarınızdan kitaplarınıza kadar tüm eşyalarınızı güvenle ve düzenli bir şekilde taşımanıza olanak tanıyan laptop çantası, suya dayanıklı malzemesi ile uzun süreli kullanımlar için ideal. Ayrıca çanta, USB şarj portu sayesinde cihazlarınızı hareket halindeyken şarj edebilme imkânı sunuyor.

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Ayarlanabilir yüksekliği sayesinde istediğiniz boyutta eşyayı taşıyabileceğiniz sırt çantası, diğer çantalara kıyasla ekstra kapasiteye sahip. 15.6 ile 17 inç arasındaki tüm bilgisayarların sığabildiği bu çanta, iş gezisinden okula her alanda kullanılabilir.

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15.6 inç’e kadar dizüstü bilgisayarları taşıyabilen, özel bölmesi sayesinde elektronik cihazlarınızı güvenle taşıyabileceğiniz Lovevook çanta, dayanıklı ve su geçirmez malzemeden üretilmiş. Ürünün bu özelliği sayesinde yağmurlu havalarda bile eşyalarınızı koruyabilirsiniz. Ayrıca çantanın bavullar için tasarlanmış askısı sayesinde seyahatlerinizde de bilgisayarınızı yanınızdan ayırmadan taşıyabilirsiniz.

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Nefes alabilen süngerli bir tasarıma sahip olan çanta, omuzlarınıza binen yükü bir nebze azaltır. Ayrıca çantanın usb şarj bağlantı noktası sayesinde hareket halindeyken de cihazlarınızı şarj edebilirsiniz.

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Hafif bir çanta olan Lenovo B210 Toploader, 15.6" Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası, 15,6 inç'e kadar çoğu dizüstü bilgisayarı taşıyabilir. Su geçirmez polyesterden üretilen çanta, kişisel eşyalarınız ve laptop’unuz için uzun süreli koruma sağlar.

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Son olarak klasik laptop çantalarının şekline sahip olsa da bilgisayardan fazlasını taşıyabilen Samsonite çanta, ayarlanabilir omuz askılarına sahip. Çantanın ön kısmında bulunan iki ayrı bölme bilgisayarınız ve diğer eşyalarınızı ayırmanızı sağlar.

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