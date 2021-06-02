Amazon, 21-22 Haziran 2021 tarihlerinde "Prime Day" günleri gerçekleştireceğini duyurdu. Şirket, bu etkinlik kapsamında hemen her ürün kategorisinde büyük indirimler yapacak. 48 saat boyunca devam edecek kampanyalar, Amazon Gaming Prime abonelerine de çeşitli avantajlar sunacak.

Dünyanın en popüler çevrimiçi alışveriş platformu Amazon, 21-22 Haziran tarihleri aralığında "Prime Day 2021" etkinliği gerçekleştireceğini duyurdu. Kullanıcıları büyük avantajların beklediği bu etkinlik, yalnızca Amazon Prime aboneleri tarafından kullanılabilecek. Peki bu indirim günlerinde ne gibi avantajlar sunulacak?

Aslına bakacak olursak Amazon'un Prime Day 2021 etkinliği, bugün diğer e-ticaret platformlarının düzenlediği indirim kampanyalarıyla benzerlik gösteriyor. Ancak bu konuda Amazon'un 'Prime Day' etkinliğinin diğer çevrimiçi alışveriş platformlarına göre çok daha geleneksel bir indirim etkinliği olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Şirket, Prime Day 2021 kapsamında Amazon Prime Gaming abonelerine de özel indirimler sunulacak. Yani Amazon Prime kullanıcıları, bu etkinlikte oyunlara da uygun fiyatlarla ulaşma imkanı yakalayacaklar.

Sadece 48 saat sürecek kampanyaya ücretsiz olarak da katılabilirsiniz

Amazon Prime Day kapsamında teknolojik ürünler, ev yaşam ürünleri ve diğer kategorilerde çeşitli indirimler yapılacak. Mesela bir kullanıcı, akıllı telefonu için aksesuar satın almak isterse 50 TL ve üzeri her alışverişi için ekstra yüzde 20 indirim kazanacak. Ancak az önce de belirtmiş olduğumuz gibi bu büyük kampanyaya dahil olabilmeniz için Amazon Prime abonesi olmanız gerekecek. Neyse ki en azından bazı kullanıcılar, bu aboneliği ücretsiz olarak aktif edebilecekler.

Amazon, daha önce Prime abonesi olmamış kullanıcılar için 1 ay süreli ücretsiz katılım hakkı tanıyor. Yani kullanıcılar, bu abonelik paketini aktif ettikleri ilk ay boyunca herhangi bir ödeme yapmıyorlar. Aboneliğin devamını sağlayan diğer aylarda ise yalnızca 7.90 TL gibi uygun bir fiyat ödemesi yapılması gerekiyor. Aslında aylık 7.90 TL'lik ödeme bile Prime Day 2021 kapsamında sunulacak indirimlere değebilir.

Eğer sizler de 21-22 Haziran'da düzenlenecek olan Amazon Prime Day 2021 ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca, Amazon Prime aboneliğiyle ilgili bilgi almak isterseniz de buradaki bağlantıya göz atabilirsiniz.