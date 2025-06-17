Amazon, her yıl büyük bir heyecanla beklenen, yılın en büyük indirim kampanyası "Prime Day" takvimini açıkladı. Kullanıcılar, bu yıl da milyonlarca üründe en iyi fiyatları görecekler. Tek şart ise Prime Day abonesi olmak.

Dünyanın en büyük e-ticaret platformu Amazon'un Prime Day etkinlikleri için takvimi resmî olarak açıklandı. Şirketin açıklamasına göre onlarca kategoride büyük indirimlerin olacağı kampanya günleri, bu yıl 8-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Amazon tarafından yapılan açıklamaya göre her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca üründe yılın en uygun fiyatları sunulacak. Daha önceki Prime Day etkinliklerinde olduğu gibi bu yıl da günlük olarak yapılacak flaş indirimler olacak. Samsung, Kiehl's ve Levi's gibi dünya devi firmaların ürünleri, her zamankinden çok daha uygun fiyata satın alınabilecek.

Prime Day'deki binlerce indirimden faydalanmak için buraya tıklayarak Amazon Prime abonesi olabilirsiniz.

Prime Day için Amazon Prime abonesi olmak gerekecek

Amazon Prime Day etkinliklerinden faydalanmak için sağlamanız gereken tek şart, Amazon Prime abonesi olmak. Ayda sadece 49,90 TL karşılığında satın alabileceğiniz Amazon Prime, Prime Video ile Prime Gaming hizmetlerini de bünyesinde barındırıyor. Bu sayede ödüllü dizi ve filmlere ek olarak Prime Gaming kütüphanesindeki binlerce oyuna ek ücret ödemeden ulaşabileceksiniz.

Eğer siz de Amazon Prime abonesi olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Eğer yaz tatili öncesi ihtiyaçlarınız için bir kampanya arıyorsanız Amazon Prime Day'i kaçırmayın!

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