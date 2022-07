Haziran ayında Amazon'dan satın aldığımız ve beğendiğimiz 11 ürünü sizler için bir araya getirdik. Gelin, her an işinize yarayabilecek, görüp de sürekli almayı unutmuş olabileceğiniz o ürünlerin de arasında olduğu listeye yakından bakalım.

Hayatın her alanından ürünlerin bulunduğu ve Türkiye’ye girişinden bu yana ürün yelpazesini giderek genişletmeye devam eden Amazon Türkiye’den bugün farklı bir listeyle karşınızdayız. Bu listemizde, çeşitli kategorilerden her an ihtiyacınız olabilecek ya da sahip olmak isteyebileceğiniz, bizim de satın aldığımız ürünleri bir araya getirdik.

Amazon Türkiye’den seçtiğimiz bu ürünler arasında Logitech G213 oyuncu klavyesi, mutfak terazisi, uygun fiyatlı bir aksiyon kamerası ve yine uygun fiyatlı bir kablosuz fare de yer alıyor. Gelin, Amazon’dan kolay bir şekilde satın alabileceğiniz ve 30 gün içinde fikrinizden vazgeçtiğinizde hiçbir koşul olmadan iade edebileceğiniz ürünlere yakından bakalım.

Avantajlı fiyatlardan faydalanmak ve daha sonraki indirimlerden erken haberdar olmak için buradan Amazon Prime üyesi olabilirsiniz. Amazon Prime üyeliği içerisinde ayrıca hızlı kargo, Prime Video ve Prime Gaming yanında geliyor :)

Amazon Türkiye'den bu ay satın aldığımız ürünler:

Uygun fiyata aksiyon kamerası arayışındaysanız: FullHD çözünürlüklü aksiyon kamerası:

Fiyatı: 217 TL

Bir aksiyon kamerası arayışındaysanız fakat çok bütçe ayıramıyorsanız, listemizdeki bu ürüne göz atabilirsiniz. Kamera, elbette yüksek fiyatlı alternatifleri kadar kaliteli görüntü sunamıyor fakat bu kamerayla önce ilginizi test edebilir, kendiniz için bir başlangıç noktası oluşturabilirsiniz.

Ucuza kablosuz mouse isteyenlere: A4Tech kablosuz mouse

Fiyatı: 149,84 TL

Kablolar hızlı bir şekilde tarihe karışırken kendinizi bu akıma dahil etmek ya da yeni bir kablosuz fare almak istiyorsanız, uygun fiyatlı olan bu ürüne göz atabilirsiniz. Bilgisayar donanımlarında kendini kanıtlayan A4Tech’in faresi, 2.000 DPI’a kadar hassasiyet sunuyor.

Pahalıya kaçmadan kaliteli oyuncu klavyesi arayanlara: Logitech G213

Fiyatı: 553,44 TL

Yeni bir klavye arıyor ancak cüzdanınızın ağzını çok da açmak istemiyorsanız, Logitech’in en popüler modellerinden olan G213’e şans verebilirsiniz. RGB ışık desteğine sahip olan klavye, aynı zamanda sıvı dökülmesine de dayanıklı durumda.

Ortam gürültüsünü ölçmeniz gerekirse: Desibel ölçüm cihazı:

Fiyatı: 383,45 TL

İster iş, ister kişisel nedenlerden herhangi bir durumda ortam gürültüsünü ölmeniz gerektiğinde listemizdeki bu ürün yardımınıza koşabilir. Walfront tarafından üretilen cihaz, 35 - 135 dB arasında ölçüm gerçekleştirebiliyor.

Tasarrufun temellerini kendiniz atmak istiyorsanız: Wattmetre enerji ölçer:

Fiyatı: 231,25 TL

Elektrik fiyatlarının arttığı ve artmaya devam ettiği dönemde ne kadar enerji harcadığınızı ve nereden kısmak gerektiğini belirlemek için bir wattmetre işinizi çözebilir. Elbette bu cihazı farklı amaçlarla da kullanabilirsiniz.

Uğraşsız bir şekilde ateş ölçmek için: Dijital temassız ateş ölçer:

Fiyatı: 184,90 TL

Kendi sağlığınızdan veya yakınınızdan şüphelendiğiniz durumlarda kolay bir şekilde ateş ölçebilmek için bu ürünü tercih edebilirsiniz. Ürün, özellikle koronavirüs döneminde işyerlerinde kullanılıyordu.

Ne yediğinizi tam olarak bilmek istiyorsanız: Bluefox dijital mutfak terazisi

Fiyatı: 129 TL

Özellikle belirli bir beslenme düzenini takip ediyorsanız ya da etmek istiyorsanız, mutfak terazisi en büyük dostunuz olacak. Listemizdeki bu ürün de uygun fiyatı ve paslanmaz çelik yüzeyi gibi özellikleriyle tercih edebileceğiniz bir seçenek.

Yemeklerinizi en doğru şekilde pişirmenizi sağlayacak mutfak termometresi:

Fiyatı: 39,99 TL

Her evde olması gereken mutfak araçlarından bir diğeri olan mutfak termometreleri, yemeğinizin en iyi şekilde piştiğinden emin olmanızı sağlıyor. Eğer bir termometre arayışındaysanız fakat çok bütçe ayırmak istemiyorsanız, uygun fiyatlı olan ve 300 santigrat dereceye kadar ısı ölçebilen bu termometreyi tercih edebilirsiniz.

Hem ev hem de endüstriyel kullanım alanına sahip su ısıtıcı:

Fiyatı: 135,93 TL

Özellikle bol miktarlarda su ısıtmak istiyorsanız, daldırma tipi su ısıtıcılar en büyük yardımcınız olabilir. Suyun hacmi ne olursa olsun kısa sürede suyu ısıtmanızı sağlayan bu ısıtıcıların kullanımı da oldukça basittir.

Mutfaktaki en büyük eksiklerinizden birini tamamlayacak mermer havan:

Fiyatı: 88,56 TL

Her mutfakta bulunması gereken pratik araçlardan birisi olan havan eksiğiniz varsa, masif mermerden üretilen bu havanı tercih edebilirsiniz. Bu araç, özellikle sarımsak ezici olarak mutfaklarda görev yapmaktadır. Tabii biz bu ürünü amacı dışı kullanarak camı tam anlamıyla kuma dönüştürmek için kullanmıştık...

Evde benzin üretmeyi denemek isteyenler için elzem bir malzeme: Sodyum hidroksit:

Fiyatı: 64,49 TL

Akaryakıt fiyatlarının arşa çıktığı dönemde evde kendi benzinini üretme konusu merak edilirken biz de bu sorunun peşine düştük. Evde benzin üretiminde kullanılan ürünlerden birisiyse sodyum hidroksit idi. Bu ürünün ne amaçla kullanıldığını görmek ve evde benzin üretmenin gerçekten mümkün olup olmadığını görmek için YouTube kanalımızı takipte kalın :)