Amazon Prime Day Fırsatları Boyunca En Çok Satın Alınan Ürünler

Bu hafta Amazon Prime Day Fırsatları kapsamında en çok tercih edilen, bolca satın alınan ürünleri sizin için listeledik.

16 Temmuz tarihinde başlayan Amazon Prime Day Fırsatları kapsamında birbirinden farklı ürünler indirimli fiyatlarıyla satılıyor. Bu fırsat etkinliği boyunca en çok satılanları sizler için araştırdık. Eğer ki bu ürünleri merak ediyorsanız, tıraş makinesinden ekran kartına kadar birçok ürünün yer aldığı içeriğimize göz atabilirsiniz.

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Prime Day Fırsatları boyunca en çok satan ürünler:

Yüz, saç ve vücut için kullanıma uygun bir şekilde tasarlanan Philips 13'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti, ıslak yada kuru yüzey farketmeksizin sorunsuz bir şekilde çalışır.

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Sıcak içecekleri 7 saat, soğuk içecekleri ise 10 saat boyunca istediğiniz sıcaklıkta tutabilen Stanley Klasik Trigger-Action Seyahat Bardağı, Prime Day kapsamında en çok tercih edilen ürünlerden oldu.

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Uygun fiyatı ve uzun ömürlü pil kapasitesi ile karşımıza çıkan Samsung Galaxy A24 Akıllı Cep Telefonu, gelişmiş mavi ışık korumasına da sahip.

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Sıcak espressolardan serinletici buzlu kahvelere kadar birbirinden farklı kahve çeşitlerini deneyimleyebileceğiniz Philips EP5543/80 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi, indirim fırsatı kapsamında oldukça fazla tercih edilmeye devam ediyor.

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Normal diş fırçalarına göre daha fazla plak gidererek bakterileri yok eden Oral-B Pro3-3500 Şarj Edilebilir Diş Fırçası, en çok satın alınan ürünler arasında zirvede yer alıyor.

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Gecikmeleri ve donmaları azaltıp daha akıcı bir bilgisayar kullanımı sağlayan WD_Black SN770 1TB NVMe dahili Gaming-SSD, Prime Day Fırsatları boyunca en çok tercih edilen ürünlerden bir tanesi.

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165 Hz ekran yenilme hızı ve görüntü kalitesi ile tam bir fiyat performans ürünü olarak değerlendirilen Samsung Odyssey G3 27" Oyuncu Monitörü, çok satanlar listesindeki yerini korumaya devam ediyor.

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Yüksek kilolara dayanıklı iç iskelet yapısına ve uzun süre kullanıma uygun süngerlere sahip olan xDrive Toryum Oyuncu Koltuğu, en çok satılan ürünler arasında bulunuyor.

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Gelişmiş sağlık uygulamaları ve yenilenmiş güvenlik özellikleri ile özellikle Apple kullanıcıların oldukça fazla tercih ettiği bir ürün olan Apple Watch Series 9, 50 metre derinliğe kadar suya karşı dayanıklı.

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DLSS3 desteği ve çoklu bağlantı noktalarıyla oyun deneyiminizi üst seviyeye çıkarmak için tasarlanmış Asus Dual GeForce RTX 4070 12GB Nvidia Ekran Kartı, indirimli fiyatı ile tercih edilmeye devam ediyor.

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