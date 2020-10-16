Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Prime Day ile ilgili açıklamalarda bulunan Amazon Türkiye, en fazla satılan ürünleri ve en fazla satış gerçekleştirilen ürün kategorilerini açıkladı.

Dünyanın en büyük e-ticaret ve bulut bilişim şirketlerinden biri olan Amazon, 15 Eylül’de Amazon Prime abonelik servisini Türkiye’deki kullanıcıların hizmetine açmıştı. Türkiye’deki Amazon Prime aboneleri, daha ücretsiz deneme süreleri dahi sona ermeden, 13-14 Ekim’de tüm dünya ile aynı anda Türkiye’de de gerçekleşen Prime Day indirim kampanyasından faydalanma imkanı yakaladılar.

Amazon tarafından aktarılan bilgilere göre Prime Day 2020, hem tüketicilere hem de satıcılara büyük fayda sağladı. Amazon Prime üyeleri, Prime Day indirimleri kapsamında toplamda 1,4 milyar dolar tasarruf ederken; üçüncü parti satıcılar da satışlarını Prime Day 2019’a kıyasla yüzde 60 artırarak toplamda 3,5 milyar dolarlık ciro elde ettiler.

Amazon’un açıklamalarına göre Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen Prime Day, Amazon’un Türkiye’deki şu ana kadarki en büyük alışveriş etkinliği oldu. Prime Day boyunca Kitap, Ev Tüketim Ürünleri ve Akıllı Telefon Aksesuarları, en popüler ürün kategorilerini oluştururken; SanDisk 480GB SSD Plus Taşınabilir Harici Harddisk, HP 15-dw2027nt Dizüstü Bilgisayar ve Familia Plus Kâğıt Havlu, en fazla satın alınan ürünler oldu.

Amazon Türkiye Genel Müdürü Richard Marriott, Prime Day ile ilgili yaptığı açıklamada, “Amazon Prime’ın Türkiye’de hizmete sunulmasından sadece haftalar sonra, Türkiye’deki Prime üyelerimize, tüm dünyadaki üyeler gibi Prime Day fırsatlarından yararlanabilecekleri 48 saatlik bir etkinlik sunabilmekten memnuniyet duyuyoruz. Müşterilerimize her geçen gün yenilikler sunarak alışveriş deneyimlerini geliştirmeye devam edeceğiz. Bunun, Türkiye için sadece bir başlangıç olduğundan emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Amazon Prime; abonelerine başta Prime Video, Prime Gaming ve ertesi gün teslimat gibi dikkat çeken avantajlar sunmasının yanı sıra, Prime Day gibi özel indirimlerden faydalanma fırsatı da sunuyor. İlk ay tamamen ücretsiz olan Amazon Prime abonelik hizmeti, devam eden süreçte ise yalnızca 7,90 TL aylık ücrete sahip. Amazon Prime’a nasıl abone olabileceğinizi ve hangi fırsatlardan yararlanabileceğinizi buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.