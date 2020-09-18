Yakın zamanda Türkiye’de çok uygun bir abonelik fiyatı ile kullanıma sunulan çevrimiçi dizi ve film platformu Amazon Prime Video, Netflix’in en ciddi rakiplerinden birisi. Peki Amazon Prime Video nedir ve nasıl kullanılır? Sizler için adım adım anlattık.

Dünya genelinde ve ülkemizde geleneksel medyanın son günlerini yaşadığı göz ardı edilemez bir gerçek. Bunun sebebi de insanların haberleri artık sosyal medyadan takip etmesi, eğlenceli vakit geçirmek için YouTube gibi video paylaşma platformlarında dolaşması ve en önemlisi dizi ve filmleri çevrimiçi dizi ve film platformlarından takip etmesi.

Çevrimiçi dizi platformları, özellikle Netflix olmak üzere son yıllarda ülkemizde de büyük rağbet görmekte. Tabii ki bluTV ve puhuTV gibi Türkiye menşeili platformlar da mevcut ancak Netflix’e rakip olamadılar. Netflix’in dünya çapındaki en büyük rakibi olan Amazon Prime Video da sonunda Türkiye’de kullanıma sunuldu ve pek çok hizmete ek olarak 8 TL'lik Amazon Prime'ın bir parçası olarak kullanılabilir durumda. Peki Amazon Prime Video nedir, nasıl kullanılır?

Amazon Prime Video nedir?

Amazon Prime Video; aynı Netflix, puhuTV, bluTV ve Disney+ gibi bir çevrimiçi dizi ve film yayınlama platformudur. İçerisinde birbirinden çeşitli kategorilerde film ve dizi barındıran Amazon Prime Video, sadece kendisinde yayınlanan özel yapımlar da barındırıyor, bunları izlemek için Amazon Prime Video aboneliğinizin bulunması gerekiyor.

Sadece film ve dizi değil, içerisinde çeşitli TV programları da barındıran Amazon Prime Video içerisinde HBO, Starz ve Showtime gibi kanalların Premium içeriklerini de görebiliyorsunuz ancak bunları ek ücret ile sağlayabiliyorsunuz. Türkiye için aylık abonelik ücretini 8 TL olarak belirleyen Amazon Prime Video’nun Android ve iOS uygulamalarına ve internet sitesine aşağıdan ulaşabilir, nasıl kullanıldığını öğrenmek için okumaya devam edebilirsiniz.

Amazon Prime Video nasıl kullanılır?

Adım #1: İlk 30 gün ücretsiz ardından ayda 8 TL olan Amazon Prime üyeliği satın alın, Üyelik dahilinde sınırsız hızlı kargo, Prime Gaming ile ücretsiz oyunlar ve Twitch aboneliği hakkı kazanıyorsunuz.

İlk 30 gün ücretsiz ardından ayda 8 TL olan Amazon Prime üyeliği satın alın, Adım #2: Gerek internet sitesinden gerek mobil uygulamasından Prime Video’ya girin,

Gerek internet sitesinden gerek mobil uygulamasından Prime Video’ya girin, Adım #3: Amazon Prime üyelik hesabınız ile giriş yapın.

Adım #1: İlk 30 gün ücretsiz ardında ayda 8 TL olan Amazon Prime üyeliği satın alın,

Amazon Prime Video içeriklerini tüketebilmek için tabii ki Amazon Prime üyeliği satın almanız gerekiyor. Amazon Prime üyeliği içerisinde Prime video haricinde Prime Gaming, hızlı kargo teslimatı gibi güzel hizmetler de var. Üstelik tüm bunların ilk 30 günü ücretsiz, sonra da ayda sadece 8 TL'lik abonelik ücreti var.

Adım #2: Gerek internet sitesinden gerek mobil uygulamasından Prime Video’ya girin.

İster mobil cihazınızdan ister internet sitesinden ister akıllı televizyondan veya isterseniz televizyona bağlı oyun konsolundan Amazon Prime Video’ya giriş yapın. Burada 20.000’den fazla film ve 2.000’den fazla ABD dizisi gibi birbirinden çeşitli birçok dizi ve filmi bulabilirsiniz. Üstelik daha fazlası da gelmeye devam ediyor.

Adım #3: Amazon Prime üyelik hesabınız ile giriş yapın, ne izlemek istediğinize karar verin

Amazon Prime Video; internet tarayıcınızda, telefonunuzda veya tabletinizde Prime Video uygulaması aracılığıyla veya bir aktarma cihazı ile (oyun konsolu gibi) içerikleri izlemenize olanak sağlıyor. Hangi platformu seçerseniz seçin, izlemek için yapmanız gereken tek şey Amazon Prime Video üyeliğinizi girmeniz.

Eğer bilgisayardan, yani internet tarayıcısından giriş yapıyorsanız: Tek yapmanız gereken izlemek istediğiniz içeriğe tıklamak ve oynatmak.

Tek yapmanız gereken izlemek istediğiniz içeriğe tıklamak ve oynatmak. Eğer telefondan veya tabletten giriş yapıyorsanız: iPhone veya Android kullanıcı olmanız farketmeksizin, Amazon Prime Video içeriklerini rahatça görüntüleyebilmek için iOS veya Android uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı indirim Prime hesabınız ile giriş yapın ve izlemek istediğiniz içeriğe tıklayıp oynatın.

iPhone veya Android kullanıcı olmanız farketmeksizin, Amazon Prime Video içeriklerini rahatça görüntüleyebilmek için iOS veya Android uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı indirim Prime hesabınız ile giriş yapın ve izlemek istediğiniz içeriğe tıklayıp oynatın. Eğer TV’den giriş yapıyorsanız: Prime Video içeriklerini televizyonunuzda izlemenin oyun konsolu veya Smart TV fonksiyonunu kullanma gibi iki yolu bulunuyor. Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın metot aynı: Prime Video üyeliğinizi girin ve izlemek istediğiniz içeriği seçip oynatın.

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