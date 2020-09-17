Amazon'dan Şeker Gibi Prime Açıklaması: Fiyatı Kalıcı Olacak

Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Amazon Prime'ın 1 numaralı ismi Jamil Ghani, servisin Türkiye fiyatının kalıcı olacağına ifade etti. Yurt dışından Prime aboneliği olan kişilerin ise Türkiye fiyatından faydalanmaları için manuel olarak yerel Prime aboneliğine geçiş yapmaları gerekiyor.

Bir e-ticaret ve bulut bilişim devi olan Amazon; Prime Video, Prime Gaming (Twitch Prime), ertesi gün teslimat gibi birtakım özel hizmetleri bünyesine alan Amazon Prime hizmetini Türkiye’de de kullanıma sunmuştu. Amazon Prime’ın aylık 7,90 TL gibi uygun bir fiyata sahip olması ise abone olmayı düşünen herkesi memnun etmişti.

Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında Amazon’un Prime’dan da sorumlu Başkan Yardımcısı ve Amazon Prime’ın 1 numarası olan Jamil Ghani ile gerçekleştirdiği görüşmeye yer vererek Amazon Prime hizmetinin Türkiye’de nasıl bir işleyişe sahip olacağı ile ilgili bilgiler paylaştı. Bu arada Amazon Prime ile ilgili daha fazla bilgi almak için buraya, Amazon Prime'a ilk ay ücretsiz deneme fırsatıyla abone olmak için de buraya tıklayabilirsiniz.

"Amazon Prime'ın fiyatı hep bu düzeyde kalacak"

Amazon Prime’ın Türkiye fiyatı ile ilgili olarak Ghani’ye, “7,90 TL çok ucuz. Neredeyse 10’da biri. Bu fiyat, tanıtım ve müşteri çekme fiyatı mı, sonra zam olacak mı?” şeklinde bir soru yönelttiğini ifade eden Altaylı, Ghani’nin kendisine vermiş olduğu cevabı ise şu şekilde aktarıyor:

“Hayır. Bu kalıcı fiyat. 1 dolara yakın bir paraya tekabül ediyor ve hep bu düzeyde kalacak. Türkiye şartlarına uygun bir fiyat olsun ve çok abonemiz olsun diye böyle uygun gördük. Bu düzeyde kalacak. Artmayacak. Tanıtım fiyatı falan değil.”

Yurt dışından Amazon Prime abonesi olanlar, Türkiye'ye özel fırsatlardan faydalanmak için yerel Prime aboneliğine geçmek zorundalar

Halihazırda yurt dışından Prime aboneliği bulunan kullanıcılar ile ilgili olarak Ghani’ye, “Ben ve benim gibi pek çok Türk müşteriniz Prime üyeliğini yurt dışından sürdürüyor ve yıllık 120 dolara yakın bir ödeme yapıyor. Onlar yerel Prime’a otomatik olarak mı geçecek yoksa az önce söylediğiniz gibi isteğe bağlı olarak mı geçilecek?” diye bir soru yönelten Altaylı’ya Ghani’nin cevabı ise şu şekilde oluyor:

“Hayır. İsterlerse geçecekler ve ben geçmelerini tavsiye ederim. 1 aylık bedava deneme veriyoruz. Baksınlar ve uygun görürlerse geçsinler diyoruz. Türkiye’deki uygulamalardan faydalanmak için geçmeleri lazım. Türkiye’ye özel kampanyalar, özel ürünlere özgü özel indirimler, hızlı ve bedava teslimat uygulamalarından faydalanmak için geçmek gerek. Üstelik çok daha ucuz. Niye geçmesinler ki!”