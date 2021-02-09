Amazon Prime Gaming'in Şubat Ayı Ücretsiz Oyunları Açıklandı

Amazon Prime Gaming Türkiye, şubat ayı boyunca ücretsiz olarak oynanabilecek oyunların neler olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamalara göre Amazon Prime aboneleri bu ay, platformda yer alan ve toplam fiyatı 120 TL civarında olan 5 ayrı oyuna ücretsiz bir şekilde ulaşabilecekler.

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden bir tanesi olarak bilinse de farklı sektörler üzerinde de yoğunlaşan Amazon'un sevilen hizmetlerinden bir tanesi kuşkusuz ki Prime Gaming. Kullanıcıların, aylık 7,90 TL karşılığında satın aldıkları Amazon Prime aboneliğinin bir parçası olan Prime Gaming, oyunseverlere önemli avantajlar sunuyor. Şirket şimdi, Amazon Prime Gaming abonelerinin şubat ayında ücretsiz olarak edinebilecekleri oyunları açıkladı.

Amazon Prime Gaming Türkiye tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, bu ay 5 farklı oyunu ücretsiz olarak oynayabilecekler. Bu oyunlar, çok popüler olmasalar da oyuncular için farklı bir deneyim sunacak türden. Dilerseni lafı daha fazla uzatmadan, Amazon Prime abonelerinin kullanabildikleri Prime Gaming hizmeti ile şubat ayında ücretsiz olan oyunların neler olduğuna yakından bakalım.

İşte Amazon Prime Gaming abonelerinin 1 Mart'a kadar ücretsiz oynayabilecekleri oyunlar

Spinch 25 TL

Eğlenceli bir platform oyunu olarak karşımıza çıkan Spinch, geçtiğimiz eylül ayında piyasaya sürüldü. Oyunculardan tam not almayı başaran yapım, şubat ayı boyunca Amazon Prime Gaming aboneleri için ücretsiz olacak.

Stealth Bastard Deluxe 18 TL

Amazon Prime Gaming abonelerinin şubat ayında ücretsiz olarak oynayabilecekleri oyunlardan bir diğeri de Stealth Bastard Deluxe. İki boyutlu platform oyununda yapmanız gereken şey ise size verilen görevleri tamamlamak. Steam kullanıcıları, bu oyunu da "Çok Olumlu" olarak oyluyorlar.

Monster Prom: Hotseat 20,50

Monster Prom, bir grup liseli gencin çift olma hikayesini anlatıyor. Oyunda verdiğiniz kararlarla birlikte bir kız ya da erkek arkadaş edinmeye çalışıyor, sanal aşk yaşıyorsunuz.

Swimsanity! Couch Party Edition 25

Dilerseniz tek başınıza dilerseniz de arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz Swimsanity! Couch Party Edition, iki boyutlu aksiyon türünde bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.

Table Manners 28

Table Manners için, mesajlaşma uygulaması Tinder'ın biraz daha geliştirilip sanal dünyaya uyarlanmış bir versiyonu diyebiliriz. Oyunda, bir mobil uygulama üzerinden birisiyle tanışıp, o kişiyle bir akşam yemeğine çıkıyorsunuz. İşte bu akşam yemeğini mümkün olan en iyi şekilde geçirmek sadece sizin elinizde. Bu arada; oyunda sadece bir "el"siniz ve bu eli yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Ayrıca, oyundan zevk alabilmek için çelik gibi sinirlere sahip olmanız gerektiğini de belirtelim.

Amazon Prime Gaming, bu kampanya ile birlikte toplam fiyatı 120 TL civarında olan 5 ayrı oyunun, bir ay boyunca ücretsiz olarak deneyimlenmesini sağlıyor. Eğer sizler de Amazon Prime Gaming abonesi olup, bu ücretsiz oyunlara ulaşmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.