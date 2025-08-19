Mobil uygulama ekosisteminde önemli bir değişiklik yaşanıyor. Android kullanıcılarının yıllardır alternatif olarak kullandığı Amazon Appstore için yolun sonu geldi. Kapanış kararı, hem mevcut uygulamalar hem de dijital para birimi Amazon Coins için kritik sonuçlar doğuracak.

Amazon’un Android kullanıcıları için sunduğu uygulama mağazası tarih oluyor. Google Play Store’un en büyük rakiplerinden biri sayılan Amazon Appstore, yarından itibaren Android telefon ve tabletlerde çalışmayacak.

20 Ağustos 2025 itibarıyla mağaza kapatılacak ve mağaza üzerinden indirilen uygulamaların çalışmaya devam etmesi garanti edilmeyecek. Amazon Appstore, bundan sonra yalnızca Amazon’a ait cihazlarda, yani Fire TV ve Fire Tablet modellerinde aktif olacak.

Abonelikler ve Amazon Coins için son gün yaklaştı

Amazon Appstore üzerinden daha önce abonelik işlemleri yaptıysanız, bunları sonlandırmak, güncellemek veya otomatik yenilemeyi kapatmak için uygulama üzerinden ya da Amazon hesabınızın web sürümünden işlem yapılması gerekiyor. Aynı zamanda mağaza içi satın alımlarda kullanılan Amazon Coins de yarın itibarıyla tamamen devre dışı kalacak.

Amazon’un Android cihazlarda sunduğu uygulama mağazasının kullanıma kapanmasıyla birlikte bu platforma bağlı abonelikler ve dijital para birimi olan Amazon Coins de sona ermiş olacak. Kullanıcılar için ise bu durum yalnızca Amazon’un kendi cihazlarında Appstore hizmetinin devam edeceği anlamına geliyor.