Mobil uygulamalara entegre edilen yapay zekâ özellikleri giderek çeşitleniyor. Çeviri uygulamaları da bu dönüşümden payını alarak farklı kullanım seçenekleri sunmaya hazırlanıyor. Google Translate, yeni güncellemesiyle çeviri deneyimini doğrudan etkileyecek değişiklikler üzerinde çalışıyor.

Google Translate’e hız ve doğruluk odaklı yeni çeviri modları geliyor. Kullanıcılar, uygulamada hangi yapay zekâ modelinin kullanılacağını kendileri seçebilecek. Yeni özellik, arayüzde yapılacak değişikliklerle birlikte kullanıma sunulacak.

Google, Translate uygulamasında uzun süredir üzerinde çalıştığı yenilikleri adım adım hayata geçiriyor. Yapay zekâ destekli çeviri desteği, yenilenen Konuşma modu ve Pratik özelliğinin ardından şimdi de model seçici özelliği test ediliyor.

Google Translate’e gelecek olan yenilikler

Uygulamanın 9.15.114 sürümüyle birlikte mikrofon, el yazısı ve yapıştırma butonları alt kısma taşınırken, arayüz daha düzenli bir görünüme kavuşuyor.

Yeni model seçici şu seçenekleri sunuyor:

Fast (Hızlı) modu: Hız ve verimlilik için optimize edilmiş, daha hızlı çeviri sağlıyor.

Hız ve verimlilik için optimize edilmiş, daha hızlı çeviri sağlıyor. Advanced (Gelişmiş) modu: Gemini tabanlı, doğruluk odaklı çeviri yapıyor.

Gemini tabanlı, doğruluk odaklı çeviri yapıyor. Gelişmiş mod şimdilik yalnızca İngilizce–İspanyolca ve İngilizce–Fransızca dil çiftlerinde kullanılabiliyor.

Model seçici hem ana ekranda hem de çeviri sonuçları sayfasında erişilebilir durumda olacak.

Google, bu özellikleri henüz resmi olarak duyurmadı. Translate’in hız ve doğruluk modlarının tüm kullanıcılar için ne zaman aktif edileceği ise şimdilik belirsiz. Görünüşe bakılırsa Translate, önümüzdeki dönemde yapay zekâ odaklı daha fazla özellikle gündeme gelecek.