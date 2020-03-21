Netflix’in Avrupa’da internete binen yükü azaltmak için yayın kalitesini azaltmaya karar vermesinin ardından Amazon ve Apple da benzer bir adım atmaya karar verdi. YouTube da daha önce yayın kalitesini azaltmıştı.

Son dönemde neredeyse her şey koronavirüs salgınından etkilenmiş durumda. Bu durum, yayın platformlarını da yeni kararlar almaya itiyor. Özellikle eğlence sektöründe yer alan platformlar, hizmetlerini kesmemek için kalitelerini düşürüyor.

İlk olarak Netflix, karantina döneminde platforma adeta hücum eden abonelerinin talebine yetişebilmek için Avrupa’da yayın kalitesini düşürmüştü. Onun hemen ardından da YouTube’un yayın kalitesini düşürdüğü açıklaması gelmişti.

Amazon ve Apple da yayın kalitesini düşürüyor

Şimdi de Amazon ve Apple, kendi yayın servislerinin görüntü kalitesini azaltacaklarını açıkladı. Firmaların amacı bu sayede internet üzerine binen yükü azaltmak ve gerekli durumlarda kullanılmak üzere boş bant genişliği sağlamak.

Bir Amazon sözcüsü, yaptığı açıklamada Covid-19 nedeniyle insanların evde kaldığı ve internete olan talebi arttırdığı bu günlerde telekom hizmetlerinin dikkatle yürütülmesi kararını desteklediklerini açıkladı. Prime Video’nun yerel yetkililer ve internet servis sağlayıcılar ile bir arada çalışarak gerekli yerlerde ağların tıkanmasını engellemek için video kalitesini azalttığını söyledi.

Amazon şu anda dünya çapında 150 milyondan fazla aboneye sahip. Bu nedenle firma firma her ülkedeki talebi ayrı ayrı izleyecek ve gerekli durumlarda ona göre hareket edecek. Şu anda düşük görüntü kalitesi yalnızca Avrupa’yı etkileyecek.

Apple TV Plus da kaliteyi azaltacak

Apple da kendi yayın servisi Apple TV Plus’ın Avrupa’daki yayın kalitesini azaltma kararı aldı. Değişiklik ilk olarak 9to5Mac tarafından fark edildi. Görüntü kalitesindeki düşüşün “oldukça göze çarpan bir düşüş” olduğu belirtildi.

İnternetin sırtına binen yük her geçen gün daha fazla oluyor. Daha fazla firma çalışanlarına evden çalışmaları yönünde tavsiye veriyor. Pek çok kapanan okul da internet üzerinden eğitim veriyor. Eğitim öğretim faaliyetlerinin sanal ortama taşınmadığı ülke ise neredeyse kalmadı.