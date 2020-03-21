Aralarında Bernie Sanders'ın da bulunduğu dört ABD'li senatör, Jeff Bezos'a bir mektup yazarak Amazon depo işçileri için hastalık izni talep etti. Senatörler ayrıca işçilere yönelik risk ödemesi yapılmasını da istedi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 11.402 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (COVID-19) hâlâ çalışmaya devam eden işçiler için tehlike saçmaya devam ediyor. Bu nedenle 4 Amerikalı senatör, Amazon CEO'su Jeff Bezos'a bir mektup gönderdi.

Cory Booker, Bernie Sanders, Bob Menendez ve Sherrod Brow tarafından imzalanan mektupta, Amazon depo işçilerine hastalık izni verilmesi ve yüzde 50 zamlı risk primi ödenmesi talep edildi. Senatörlerin çağrısı Queens, New York'taki teslimat noktasında bir işçinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından geldi.

Amazon'un kötü şöhrete sahip disiplin kuralları gevşetilecek mi?

Senatörlerin mektubunda, "Amazon'un işçilerinin güvenliğini sağlayamaması, yalnızca onun çalışanlarını değil, bütün ülkeyi riske atar" ifadeleri kullanıldı. Senatörler, Amerikalılar her tür önlemi alırken Amazon'un verimliliği ve kârı güvenliğin önüne koyma kararı nedeniyle koronavirüsle enfekte olma riskinin arttığına dikkat çekerlerken Bezos'a 26 Mart'a kadar yanıtlaması gereken ve Amazon'un işçilerini korumak için ne tür önlemler aldığını sorgulayan bir dizi soru sordular.

Mektupta, Amazon'un işçilerine yapılan koronavirüs testlerinin maliyetinin karşılanıp karşılanmayacağı ve işçilerin ellerini yıkayabilecekleri yeterli zamanı temin etmek için normal zamanlarda sert olduğu bilinen disiplin kurallarının ve katı verimliliğin gevşetilip gevşetilmeyeceği soruldu. Senatörler, bunun yanı sıra Amazon'un bir işçinin test sonucunun pozitif çıktığı herhangi bir tesisini kapatıp kapatmayacağını da sorularını eklediler.

Dört senatörün mektubu, Amazon'un Queens, New York'taki DBK1 olarak bilinen teslimat merkezinde çalışan bir işçinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine merkezin geçici olarak kapatılmasının ardından yazıldı. Queens'te yaşanan olay, ABD'deki Amazon depo işçilerinde tespit edilen ilk koronavirüs vakası oldu. Geçen pazartesi günü Amazon, İtalya ve İspanya'daki depolarında çalışan işçilerin en az 5'inde koronavirüs tespit edildiğini açıklamıştı.

İşçiler ücretli izin istiyor:

Amazon'un genel merkezinde çalışan işçilere evden çalışma hakkı tanınırken, çoğu ikmal merkezi işçisinin ve kargo sürücülerinin uzaktan çalışma imkânı bulunmuyor. Mektuptaki iddiaları reddeden bir Amazon sözcüsü, çalışanları korumak için "olağanüstü önlemler" alındığını iddia ederek depolardaki işçilerin güvenliği için temizlik ve mesafeli çalışma gibi önlemlerin alındığını söyledi.

Sözcü, Amazon çalışanlarının "Kriz sırasında kendi toplumları için savaşan ve insanlara ihtiyaç duydukları kritik eşyaları ulaştırarak onlara yardım eden kahramanlar" olduğunu söyledi. Ayrıca arzın kriz nedeniyle düşmesine rağmen çalışanlarının güvenliğini sağlayarak en hassas insanlara hizmet verdiklerini de ileri sürdü.

Amazon daha önce CNBC'ye yaptığı açıklamada ikmal merkezi çalışanlarını korumak için tüm tesislerde temizliğin artırılmasının da içinde yer aldığı "önleyici önlemler" aldıklarını söylemişti. Amazon, işçileri arasındaki sosyal mesafelenmeyi vardiya başlangıçlarındaki takım toplantılarını iptal etmek türü önlemlerle sağlamaya çalışıyor.

9 Mart'ta Amazon lojistik işçileri, ücretli izin de dahil olmak üzere çeşitli önleyici önlemlerin alınmasını talep eden bir talep listesi hazırlamıştı. Şirket, koronavirüs bulaşan ya da karantinaya alınan işçilerine iki haftaya kadar ücret ödeyeceğini açıklamış ve saat başı çalışan işçilerine mart ayı boyunca limitsiz ücretsiz izin de vermişti.