Apple Store'a Tamir İçin Bırakılan Ürünler İçin Kötü Haber

Apple dün yaptığı açıklamayla iPhone, iPad, Mac ve diğer ürünleri tamir için Apple Store'lara bırakan müşterilerine pek hoş olmayan bir haber verdi. Çin dışında tüm Apple Store'ları koronavirüs nedeniyle kapatan Apple, mağazalar tekrar açılana kadar tamir için bırakılan ürünlerin geri alınamayacağını söyledi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 11.399 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüsün (COVID-19) teknoloji sektörüne olan etkisi sürüyor. 14 Mart'ta Çin dışındaki tüm Apple Store'ları kapattığını açıklayan Apple, mağazalarıyla ilgili yeni bir duyuru daha yaptı.

Şirket, Apple Store'ları kapatmasının ardından müşterilerine tamir için verilen ürünleri geri almak için 2 günlük süre tanımıştı. Bu süre geçen salı günü doldu ve Apple'ın Business Insider'a yaptığı açıklamaya göre, tamir için cihazlarını bırakmış olan kullanıcılar Apple Store'lar tekrar açılana kadar beklemek zorundalar.

27 Mart tarihinde açılıp açılmayacağı belirsiz

"İnsanların ürünlerinin tekrar onlara dönebilmesi için her şeyi denedik" diyen Apple sözcüsü, kimi nedenlerle mağazalar kapanmadan tamirdeki ürününü almaya gelmeyen insanlar olduğunu ve bu kişilerin ürünlerinin mağazalarında kaldığını söyledi.

Apple normal şartlarda tamire yollanan bir ürünü sahibine iade için en yakın Apple Store'a haber verir. Koronavirüs krizi sırasındaysa bunun için müşterilerle doğrudan iletişime geçilerek iade sağlanmaya çalışıldı.

Apple Store'ların ilk etapta 27 Mart günü tekrar açılacağı söylenmişti. Ancak şirketin internet sitesinde, ABD ve yurt dışındaki diğer mağazaların "yeni bir bildiriye kadar" kapalı kalacağını söyleyen bir bandın yer alıyor olması, 27 Mart tarihini şüpheli hale getirdi. Şirketin mağazalarını kapatmayacağı tek yerse Hong Kong, Makao ve Tayvan’ı da kapsayan Büyük Çin bölgesi.

Apple, 1 hafta önce de her yıl düzenlenen Worldwide Developers Conference (WDC) etkinliğini iptal ettiğini duyurmuştu. Yapılan açıklamada, "Mevcut sağlık durumu; çevrimiçi bir açılış konuşması ve oturumlarla tam bir program sunan ve tüm dünyadaki geliştirici topluluğumuz için harika bir öğrenme deneyimi yaşatan yeni bir WWDC 2020 formatı oluşturmamızı gerektirdi. Gelecek haftalarda tüm detayları paylaşacağız" denmişti.