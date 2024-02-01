Amazon'da indirime girmiş ürünlerden her hafta sizler için seçtiğimiz bir ürün listesi sunuyoruz.

Amazon'da her hafta binlerce ürün indirime giriyor. Bizler de bu içeriğimizde her hafta sizler için seçtiğimiz indirimli ürünleri listeleyeceğiz.

Bu ürünler teknoloji odaklı ve mantıklı bir indirim oranı olanlar arasından seçildi. Bu içeriğimiz her hafta yeni ürünlerle güncellenecektir.

Pivot ekran olarak da kullanabileceğiniz: MSI 23.8" MODERN MD241P Monitör

Pivot ekrana dönüştürebileceğiniz bu 23.8 inçlik MSI monitör, FHD IPS ekrana sahip. 75 Hz yenileme hızına sahip bu monitör, IPS paneliyle son derece kaliteli bir görüntü aktarımı yapıyor.

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Samsung güvencesiyle tablet sahibi olmak isteyenlere: Samsung Galaxy Tab A9 Tablet

Yeni bir tablet arayışındaysanız 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı sunan Samsung Galaxy Tab A9'a bir göz atabilirsiniz. 8,7 inçlik ekran boyutuna sahip tablet FHD+ ekran çözünürlüğüne sahip.

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Kendi ürünlerinizi kendiniz tamir edin: Kwb Elektronikçi Set 40 Parça

Bu elektronikçi seti ile ister bilgisayarınız isterseniz de evinizdeki diğer elektronik ürünleri kolayca söküp yeniden takabilirsiniz. Ulaşılması zor yerlere bile esnek parçası sayesinde girebilen bu 40 parçalık set çelik malzemeden oluşuyor.

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Uygun fiyatlı kablosuz kulakiçi kulaklık: Philips TAT1108BK Kablosuz Kulaklık Siyah

Philips'in kulakiçi kablosuz kulaklığı TAT1108BK, zengin ses ve güçlü bas sunması için 6 mm sürücülere sahip. Yapay zeka destekli mikrofona da sahip kulaklığın IPX4 su sıçrama ve terlemeye karşı dayanıklılık sertifikası var. Kulaklıklar tek şarjla 5 saat kullanım sunarken yanındaki kutusunda ekstra 10 saat daha kullanım imkanı sunuyor.

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Tam bir bakım seti arayanlara: Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti

Son dönemin en popüler tıraş makinesi üreticilerinden olan Philips, 15'i 1 arada olan erkek bakım setiyle kullanıcılara kompakt bir deneyim sunmaya çalışıyor. BeardSense teknolojisi sayesinde kıl kökünü algılayan tıraş makinesi, 1 saatte şarj olup 120 dakika kullanım imkanı sunuyor. Makineyi musluk altında yıkayabileceğinizi de belirtelim.

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Oyuncu monitörü arıyorsanız: ASUS TUF Gaming VG259QR 24,5 Gaming IPS Monitör

Asus'un oyun tutkunları için ürettiği 24,5 inçlik monitör, FHD çözünürlük sunabiliyor. Bu noktada oyuncuları asıl memnun edecek kısım ise 165 Hz'lik yenileme hızı diyebiliriz. Çok daha akıcı görüntüler elde edilmesini sağlayan monitör, yüksek ayakları üzerinde dönebilme özelliği sayesinde hem çok kolay ayarlanabilir hem de pivot ekrana döndürülebilir.

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Baseus'un 22.5 W hızlı şarjı destekleyen 10.000 mAh'lik bataryasıyla nereye giderseniz gidin elektriğe ulaşabileceksiniz. Powerbank'in üzerindeki ekran sayesinde çok şık bir görünüme sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor.

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