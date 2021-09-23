ABD ve Avrupa'da 1000'e yakın şubesi bulunan sinema solunu zinciri AMC Theatres, popüler kripto para birimi Dogecoin'le ödeme almaya karar verdi.

Yavaş yavaş hayatımıza girmeye ve insanların kullanmaya başladığı kripto para birimleriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD ve Avrupa'da 900'den fazla şubesi bulunan sinema salonu zinciri AMC Theatres, uzun zamandır Elon Musk tarafından desteklenen Dogecoin ile ödeme almaya başlayacağını duyurdu. Konuyla ilgili açıklamalar, şirket CEO'su Adam Aron tarafından yapıldı.

Aslına bakacak olursak AMC Theatres'ın aldığı karar kimseyi şaşırtmadı. Zira şirket, daha önce yaptığı açıklamalarda 2021 yılının sonuna kadar Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash ve Litecoin ile ödeme almaya başlayacağını duyurmuştu. Ancak bugüne dek konuyla ilgili çok da ciddi bir gelişme yaşanmamıştı.

Dogecoin kararı, Twitter'da yapılan bir anketten sonra geldi

Geçtiğimiz günlerde Twitter'da bir paylaşım yapan Adam Aron, kripto paralarla ödeme almaya başlayacakları ile ilgili olarak pek çok kişinin "Dogecoin" vurgusu yaptığını söyledi. Aynı paylaşımda bir de anket başlatan ve takipçilerinin bu duruma nasıl baktıklarını ölçen Aron, herkesin beklediği o sonuca ulaştı. 140 binden kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre katılımcıların yüzde 68,1'i, Dogecoin'in ödeme aracı olarak kabul edilmesi fikrini desteklemişti.

AMC Theatres, kripto paralar ile ödeme almaya başladığı zaman tüketiciler, Dogecoin ve diğer kripto para birimleriyle sinema bileti satın alabilecekler. Bu kadar, pek çok kişi için gereksiz görülebilir olsa da kripto paraların geleceği için oldukça önemli. Çünkü şu an için Bitcoin de dahil olmak üzere hiçbir kripto para birimi, gerçek dünyada tam olarak kullanılmıyor. AMC Theatres gibi örneklerin sayısı çoğaldıkça, kripto paraların gerçek birer değer olduğu daha iyi bir şekilde anlaşılacak.