Kripto para piyasalarında ufaktan da olsa toparlanma başladı. Son günlerde yatırımcısına saç baş yolduran kripto paralar, Bitcoin'in yükselmeye başlamasıyla yeşillendi. An itibarıyla en büyük 10 kripto para biriminin tümü yükseliş trendinde.

Özellikle genç ve teknolojiye sıkı sıkı bağlı olanların sonuna kadar inandığı, gelenekselcilerin ise şiddetle karşı çıktığı kripto paralar, bir süredir ciddi dalgalanmalar yaşıyor. Bitcoin'in fiyatındaki oynaklığın diğer kripto para birimlerini etkiliyor oluşu, yatırımcıları son günlerde ciddi anlamda zora sokmuştu. Ancak son veriler, piyasaların yeniden durulmaya başladığını, yüzlerin güldüğünü gözler önüne seriyor.

Coinmarketcap verilerine baktığımızda; Bitcoin fiyatının saat 10:20 itibarıyla 44 bin 46 dolara ulaştı. Bu da Bitcoin fiyatının, son 24 saatte yüzde 4'ten fazla yükseldiği anlamına geliyor. Haftalık bazda istenen yere ulaşılamamış olsa da dünden beri yaşanan yükseliş, diğer kripto para birimlerini de doğrudan etkilemiş durumda.

İşte kripto para piyasalarında son durum

Kripto para piyasasının en büyük 10 kripto para birimine baktığımızda, hepsinin de son 24 saatte yükselmiş olduğunu görüyoruz. Haftalık bazda ise ne yazık ki ortalık hala kan gölüne dönmüş durumda. Ancak Bitcoin'in yükselişi bir süre daha devam ederse, bu durumun da ortadan kalkacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki en popüler 10 kripto para biriminde son durum nasıl?

Bitcoin: 44 bin 46 dolar - Son 24 saatte yüzde 4,12 yükseliş

44 bin 46 dolar - Son 24 saatte yüzde 4,12 yükseliş Ethereum: 3 bin 120 dolar - Son 24 saatte yüzde 6,71 yükseliş

3 bin 120 dolar - Son 24 saatte yüzde 6,71 yükseliş Cardano: 2,26 dolar - Son 24 saatte yüzde 8,04 yükseliş

2,26 dolar - Son 24 saatte yüzde 8,04 yükseliş Tether: 1 dolar - Son 24 saatte yüzde 0,02 yükseliş (stabil coin olduğu için önemli değil)

1 dolar - Son 24 saatte yüzde 0,02 yükseliş (stabil coin olduğu için önemli değil) Binance Coin: 380,75 dolar - Son 24 saatte yüzde 6,46 yükseliş

380,75 dolar - Son 24 saatte yüzde 6,46 yükseliş Ripple: 1,01 dolar - Son 24 saatte yüzde 7,44 yükseliş

1,01 dolar - Son 24 saatte yüzde 7,44 yükseliş Solana: 148,37 dolar - Son 24 saatte yüzde 12,42 yükseliş

148,37 dolar - Son 24 saatte yüzde 12,42 yükseliş Polkadot: 31,87 dolar - Son 24 saatte yüzde 13,93 yükseliş

31,87 dolar - Son 24 saatte yüzde 13,93 yükseliş USD Coin: 1 dolar - Son 24 saatte yüzde 0,01 düşüş (stabil coin olduğu için önemli değil)

1 dolar - Son 24 saatte yüzde 0,01 düşüş (stabil coin olduğu için önemli değil) Dogecoin: 0,22 dolar - Son 24 saatte yüzde 7,02 yükseliş

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