Özellikle genç ve teknolojiye sıkı sıkı bağlı olanların sonuna kadar inandığı, gelenekselcilerin ise şiddetle karşı çıktığı kripto paralar, bir süredir ciddi dalgalanmalar yaşıyor. Bitcoin'in fiyatındaki oynaklığın diğer kripto para birimlerini etkiliyor oluşu, yatırımcıları son günlerde ciddi anlamda zora sokmuştu. Ancak son veriler, piyasaların yeniden durulmaya başladığını, yüzlerin güldüğünü gözler önüne seriyor.
Coinmarketcap verilerine baktığımızda; Bitcoin fiyatının saat 10:20 itibarıyla 44 bin 46 dolara ulaştı. Bu da Bitcoin fiyatının, son 24 saatte yüzde 4'ten fazla yükseldiği anlamına geliyor. Haftalık bazda istenen yere ulaşılamamış olsa da dünden beri yaşanan yükseliş, diğer kripto para birimlerini de doğrudan etkilemiş durumda.
İşte kripto para piyasalarında son durum
Kripto para piyasasının en büyük 10 kripto para birimine baktığımızda, hepsinin de son 24 saatte yükselmiş olduğunu görüyoruz. Haftalık bazda ise ne yazık ki ortalık hala kan gölüne dönmüş durumda. Ancak Bitcoin'in yükselişi bir süre daha devam ederse, bu durumun da ortadan kalkacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki en popüler 10 kripto para biriminde son durum nasıl?
- Bitcoin: 44 bin 46 dolar - Son 24 saatte yüzde 4,12 yükseliş
- Ethereum: 3 bin 120 dolar - Son 24 saatte yüzde 6,71 yükseliş
- Cardano: 2,26 dolar - Son 24 saatte yüzde 8,04 yükseliş
- Tether: 1 dolar - Son 24 saatte yüzde 0,02 yükseliş (stabil coin olduğu için önemli değil)
- Binance Coin: 380,75 dolar - Son 24 saatte yüzde 6,46 yükseliş
- Ripple: 1,01 dolar - Son 24 saatte yüzde 7,44 yükseliş
- Solana: 148,37 dolar - Son 24 saatte yüzde 12,42 yükseliş
- Polkadot: 31,87 dolar - Son 24 saatte yüzde 13,93 yükseliş
- USD Coin: 1 dolar - Son 24 saatte yüzde 0,01 düşüş (stabil coin olduğu için önemli değil)
- Dogecoin: 0,22 dolar - Son 24 saatte yüzde 7,02 yükseliş
Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.