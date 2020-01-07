Son dönemlerin parlayan yıldızı AMD, yeni nesil işlemcilerini tanıttı. 3. nesil Threadripper işlemciler; 24, 32 veya 64 çekirdekli varyantlara sahip ve üstün performans özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

AMD, teknoloji sektörünün son dönemlerde en çok konuştuğu şirketlerden bir tanesi. Çünkü teknoloji devi, özellikle işlemci sektöründe çok iyi atılımlar gerçekleştirdi ve sektörün tekeli olarak bilinen Intel'i alt etmeyi başardı. Hatta şirket, son dönemlerde o kadar iyi işlemci satışları yapmaya başladı ki dünyanın en popüler e-ticaret platformu Amazon'da şu sıralar, neredeyse AMD'den başka işlemci satılmıyor.

Şirket, geçtiğimiz yıl daha çok iş istasyonları ve yoğun güç gerektiren sektörler için geliştirdiği "Threadripper" serisi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Seri; 24, 32 ve 64 çekirdekli işlemcileriyle 2019'a damga vurmuştu. Şimdi ise Threadripper serisinin daha çok günlük kullanıcılara yönelik yeni işlemcileri gün yüzüne çıktı. Ancak günlük kullanıcı ifadesi sizi fazla yanıltmasın; bu işlemciler, kurumsal işlemcilerden yalnızca bir tık daha az kurumsal özelliğe sahip.

AMD'nin CES 2020 etkinlikleri kapsamında duyurduğu yeni işlemcilerinin en üst modeli, Threadripper 3990X olarak isimlendiriliyor. 64 çekirdekli yapıya sahip olan Threadripper 3990X, geçtiğimiz yıl duyurulan aynı serideki işlemcilere kıyasla daha az kurumsal özelliklere sahip. Ancak yeni nesil işlemciler, daha yüksek frekans ve güçle birlikte geliyor. Ayrıca dilerseniz, üçüncü nesil Threadripper işlemcilerin 24 veya 32 çekirdekli varyantlarını da alabiliyorsunuz.

64 çekirdekli Threadripper 3990X'in temel frekans hızı 2.9 GHz. İşlemci, turbo modunda çalışmaya başladığında ise 4.3 GHz'ye kadar hızlanabiliyor. 280 wattlık bir işlemci olarak karşımıza çıkan Threadripper 3990X, tam çekirdekli turbo sunmayı amaçlıyor. Ancak şirket, bu işlemcinin tam çekirdekli turbosunun neler yapabileceğini tam anlamıyla açıklamadı.

Threadripper 3990X'in fazlasıyla güçlü olması, elbette beraberinde bazı sorunları da getiriyor. Öyle ki bu işlemcinin çok iyi bir şekilde soğutulması gerekiyor ve AMD, bu işlemcileri için sıvı soğutma sistemlerinin kullanılmasını önemle tavsiye ediyor. Bu işlemciyi satın almanız durumunda soğutucu sistemin verilip verilmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Ancak üzülerek belirtmek gerekiyor ki böyle güçlü bir işlemciye sahip olmak için çok ciddi bir ödeme yapmanız gerekiyor.

Şirket, üçüncü nesil Threadripper işlemcilerinde üç farklı model sunuyor. 24 çekirdekli varyant 1.399 dolar (yaklaşık 8.340 TL + vergiler), 32 çekirdekli varyant 1.999 dolar (yaklaşık 12.000 TL + vergiler) ve son olarak da 64 çekirdekli Threadripper 3990X 3.990 dolar (yaklaşık 24.000 TL + vergiler) olarak karşımıza çıkıyor. AMD, yeni nesil işlemcilerinin 7 Şubat itibarıyla satın alınabileceğini söylüyor.