Gelen baskılara daha fazla dayanamayan AMD, bazı GPU yazılımlarını ve dokümanlarını açık kaynak kodlu hâle getirmeye karar verdi.

Yapay zekâ pazarındaki yükselişten en çok faydalanan şirketler arasında AMD de yer alıyor. AMD şimdi GPU yazılımını ve belgelerinin bazılarını açık kaynak hâline getirmeye başladı. Açık kaynak kodlu hâle getirilen kaynaklar arasında MES (Micro-Engine Scheduler) de yer alıyor. MES'in açık kaynak hâline getirilmesi ile birlikte geliştirici topluluğu, daha büyük çalışmalara ve inovasyonlara da imza atabilir. Öte yandan MES ve diğer dökümanlara ulaşım için geliştiricilerin bir süre beklemesi gerekiyor zira AMD şu anda yalnızca niyetini açıkladı.

TinyCorp, AMD'nin elini zorladı

AMD'nin bu kararında en etkili olan markalardan biri de TinyCorp oldu. Firma, "TinyBox" olarak adlandırılan AMD tabanlı sunucu donanımları geliştiriyordu. TinyBox, AMD'nin saf GPU gücünün farkında olsa da farklı nedenlerden dolayı sunucu donanımlarının bir de NVIDIA versiyonunu üretmişti. AMD'den gelen X açıklamasında, Mayıs sonundan itibaren dosyaların açık kaynak kodlu hâle geleceği ve ilgili GitHub sayfalarının da paylaşılacağı ifade edildi.

TinyCorp'a göre MES'in açık kaynak hâline getirilmesi sayesinde yapılabilecek hata düzeltmeleri, AMD TinyBox'ın ve genel AMD yapay zekâ donanımının daha da geliştirilmesini sağlayabilecek. Şu anda pazarın net bir şekilde hâkimi olan ve adını da en değerli şirketler arasına yazdıran NVIDIA'nın dominant konumunun bozulması ve rekabet artışı daha gelişmiş ve daha uygun maliyetli yapay zekânın da yolunu açacaktır.