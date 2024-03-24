Financial Times tarafından paylaşılan habere göre Çin, devlet dairelerine alınacak yeni bilgisayarlarda AMD ve Intel işlemciler tercih edilmesini yasaklayıp Windows yerine de yerli işletim sistemi tercih edilmesini "tavsiye" ediyor.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin, uzun yıllardır bir ticari savaşın içerisinde. İki ülke, bir yandan yüz milyarlarca dolarlık ticaret yapmaya devam ederken bir yandan da birbirlerine karşı casusluk suçlamalarında bulunarak çeşitli firmalara yaptırımlar uyguluyorlar. Görünen o ki bu büyük savaşa kurban giden son firmalar AMD, Intel ve Microsoft olacak.

Financial Times tarafından paylaşılan bilgilere göre Çin, devlet dairelerinde kullanılan bilgisayarlarda Intel ve AMD markalı işlemciler kullanmayı kademeli olarak yasaklayacak. Ayrıca Windows yerine yerli işletim sistemi ve veri tabanı yazılımı çözümlerinin tercih edilmesi tavsiyesinde bulunuldu. Ancak perşembenin gelişi çarşambadan belliydi…

Devlet dairelerindeki bilgisayarlar çöpe atılmayacak. Şimdilik...

Çin Sanayi Bakanlığı, geçtiğimiz aralık ayında yayım tarihinden itibaren üç yıl boyunca geçerli olacak "güvenli ve güvenilir" CPU, işletim sistemi ve merkezi veri tabanı listeleri yayımlamıştı. Tahmin edebileceğiniz gibi listedeki tüm ürün ve hizmetler Çinli firmalara aitti. Çin'in bu listeleri yayımlamasının temel nedeni ise casusluk endişeleriydi.

Çin aslında bir yasak bildirgesi yayımlamadı. Paylaşılan yönerge, devlet daireleri için yeni donanım satın alımında "tavsiyeler" içeriyor. Yani herhangi bir devlet dairesi, yeni bir bilgisayar alacağı zaman bu "tavsiyeleri" dikkate alacak. Ancak mevcutta kullanılmakta olan AMD ya da Intel işlemcili bilgisayarlar hemen çöpe atılmayacak. Henüz ne Çin Devlet Konseyi Enformasyon Bürosu ne de AMD ve Intel konuyla ilgili açıklama taleplerine yanıt vermiş değil.