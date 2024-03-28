Meta kurucusu Mark Zuckerberg, NVIDIA CEO'su Jensen Huang'ı övmelere doyamadı.

Salı günü bir etkinlik kapsamında NVIDIA CEO'su Jensen Huang ile ceketlerini değiştiren Meta'nın patronu Mark Zuckerberg, kendi tüylü kahverengi ceketini verip Huang'ın ikonik siyah deri ceketini almıştı. Zuckerberg, bu anların fotoğrafını da paylaşmayı ihmal etmedi.

Öte yandan, muhtemelen teknoloji dünyasına pek de yakın olmayan bir kullanıcı, yorumlarda Zuckerberg'e yanındaki kişinin kim olduğunu sordu. Zuckerberg bu soruya cevap olarak "Taylor Swift gibi, ama teknoloji açısından" cevabını verdi.

İlk defa Taylor Swift'e benzetilmiyor

Huang, aslında ilk defa Taylor Swift'e benzetilmiyor, zaten Zuckerberg'in verdiği cevap da aslında bir nevi şakayı uzatıyor. NVIDIA CEO'su, NVIDIA'nın GPU Teknoloji Konferansı etkinliğinde de bu benzetmeleri şakayla karışık cevaplamış ve Swift'in konserler için yaptığı antrenmanları kendisinin yapamayacağını söylemişti.

Öte yandan Mark Zuckerberg, Hueng'in sadece hayranı da değil. Huang'ın NVIDIA çatısı altında geliştirdiği teknolojiler ve yaptığı işler, Meta'nın geleceği için büyük önem taşıyor. Özellikle de Meta'nın yapay zekâ alanında liderliğe oynamak istemesi, NVIDIA ile olan anlaşmalarının önemini de artırıyor. Daha önceden ortaya çıktığı gibi Meta, gelişmiş yapay zekâ modelleri için çılgınlar gibi NVIDIA GPU'ları biriktiriyor. Ocak ayında firmanın envanterinde 340 binden fazla NVIDIA H100 GPU bulunduğu belirtiliyor.

Yapay zekâ alanında dominant güç olmak için pek çok firma mücadele ediyor. Bu durumdan en çok fayda gören firmalardan biri olan NVIDIA'nın piyasa değeri, geçtiğimiz aylarda 2 trilyon doları geçmişti.