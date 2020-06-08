Son dönemlerin en çok tercih edilen yarı iletken üreticisi AMD, CPU satışlarında Intel'i geride bırakmayı başarmıştı. Mindfactory isimli bir teknoloji perakendecisinin geçtiğimiz bir haftalık satış verileri ise Intel'in CPU satışlarının AMD'ye oranla devede kulak kaldığını ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, AMD'nin GPU satışlarında Intel ve Nvidia'yı solladığını aktarmıştık. Şimdi yayınlanan yeni verilerse AMD'nin sadece GPU alanında değil, CPU alanında da Intel'i tokatladığını ortaya koyuyor. Veriler, tek bir perakendecinin satışlarına ait olsa da genel tablo hakkında fikir sahibi olmak için yeterli olabilir.

Almanya merkezli bir teknoloji perakendecisi olan Mindfactory'nin satış verilerini yayımlayan TechEpihany, AMD'nin CPU satışlarının beklenenin bile üzerinde olduğunu ortaya koydu. Paylaşılan veriler, AMD ile Intel arasında nasıl bir satış farkı olduğunu açıklığa kavuştururken tüketicilerin en çok hangi CPU'ları tercih ettiğini de ayrı ayrı gösteriyor. Dilerseniz hemen, Intel ile AMD arasındaki CPU savaşlarının güncel durumuna yakından bakalım.

TechEpihany'nin paylaştığı veriler, 1 ila 7 Haziran aralığını içeriyor. Yani sizlerle az sonra paylaşacağımız veriler, sadece 1 haftalık süreçte Mindfactory'de her iki teknoloji devinin ne kadar satış yaptığını ortaya koyuyor.

TechEpihany'nin verilerine göre geçtiğimiz hafta, Mindfactory tarafından 6.040 CPU satışı yapıldı. Bu satışların 5.270 tanesi AMD, 770 tanesi ise Intel CPU'lar olarak karşımıza çıkıyor. Bunu yüzdelik oranda izah etmek gerekirse, yapılan satışların yüzde 87.25'lik bölümü AMD, yüzde 12.75'lik bölümü ise Intel'e ait.

TechEpihany, teknoloji devlerinin hangi CPU modellerinin sıklıkla tercih edildiğini ortaya koyuyor. Buna göre geçtiğimiz bir haftalık süreçte tüketiciler en çok, AMD'nin Ryzen 5 3600 modelini tercih ettiler. Yayımlanan veriler, Ryzen 5 3600'ün 1.710 adet sattığını ortaya koyarak bu CPU'nun tek başına bile Intel'i alt ettiğini gözler önüne seriyor. Intel, geçtiğimiz hafta en çok satan işlemciler listesinin ancak 8. sırasında kendisine yer bulmayı başarıyor.

Mindfactory'nin geçtiğimiz hafta en çok sattığı işlemciler şöyle

Yayımlanan verilere göre AMD, geçtiğimiz hafta Mindfactory aracılığıyla 1 milyon 106 bin euro kazandı. Intel'e baktığımızda ise elde edilen kazanç, sadece 246 bin 605 euro olarak karşımıza çıkıyor. Aradaki bu gelir farkı, AMD için her şeyin yolunda gittiğini, Intel'in ise ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Intel'in bu gidişata nasıl dur diyeceğini ise zaman gösterecek.