AMD, GPU Satışlarında Intel ve NVIDIA’yı Geride Bıraktı

2013 yılında GPU piyasasına giren AMD, o günden bu yana toplamda 533 milyon grafik kartı satmayı başardı. Böylece AMD, en büyük rakipleri olan Intel ve NVIDIA’yı da geride bırakmış oldu.

Son dönemde AMD, teknoloji pazarında uzun süre rakipsiz olan Intel ve NVIDIA’yı oldukça sıkıştırmaya başladı. Pazar payı anlamında liderliği ele alamasa da firmanın ilerleyişi sektördeki en ilgi çekici hikâyelerden biri olmayı başardı.

Yapılan araştırmalar da firmaların arasındaki rekabette yaşanan değişimleri ortaya koyuyor. Yeni yapılan bir araştırmaya göre firma, 2013 yılından bu yana yaptığı ekran kartı satışlarında rakiplerinin önünde yer alıyor.

Yarım milyardan fazla satış:

Jon Peddie Research (JPR) adlı araştırma kuruluşuna göre AMD, ekran kartı pazarına girdiğinden bu yana geçen yaklaşık 7 yıllık sürede 533 milyon kart satmayı başardı. Bu da pazardaki toplam satışların %22’sini oluşturuyor.

Firmanın rakiplerine baktığımızda NVIDIA’nın %16, Intel’inse %62’lik bir pazar payına sahip olduğu göze çarpıyor. Intel’in ulaştığı rakam, her Intel işlemcinin bir entegre Intel ekran kartı olduğunu düşündüğümüzde gayet normal.

Talep konusundaysa AMD her iki rakibinin de önünde yer alıyor. JPR’nin raporuna göre AMD’nin satışlarının %36’sı grafik işlemci satışı olarak gerçekleşiyor. Onu %25 ile APU satışları takip ederken konsollar için kullanılan parçalar da toplamda %29’luk bir paya sahip.

Genel olarak GPU satışları düşüyor:

Öte yandan 2020 yılının ilk çeyreğinde GPU pazarı %5,3’lük bir düşüşle karşılaştı. AMD satışlarındaki düşüş %16,6 olurken NVIDIA da %13,6’lık bir düşüş yaşadı. Intel ise satışlarını binde beş oranında da olsa artırmayı başardı.

Yılın ilk çeyreği firmalar açısından çok da başarılı geçmiş olmasa da yaşanan sıkıntıları ve salgın nedeniyle tedarik zincirlerinde oluşan aksamayı göz önüne aldığımızda bu durum hiç de şaşırtıcı değil. İlk çeyrekte kan kaybeden AMD’nin yeni nesil Big Navi kartlarıyla birlikte nasıl bir performans sergileyeceğini hep birlikte göreceğiz.