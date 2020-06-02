AMD Ryzen C7 Yonga Setinin Özellikleri Ortaya Çıktı

AMD'nin akıllı telefonlar için geliştirdiği yonga setine dair detaylar ortaya çıktı. AMD Ryzen C7 olarak adlandırılan yonga seti ARM tabanlı işlemcisi ve RDNA 2 grafik mimarisiyle mobil cihazlarda üstün performans sunabilir.

Qualcomm, Samsung, Mediatek ve Huawei akıllı telefonlar, tabletler ve giyilebilir cihazlar için en büyük yonga üreticileri olarak öne çıkıyor. Rockchip gibi daha küçük şirketler de var, ancak yeni bir sızıntıya göre AMD bu alanda güçlü bir oyuncu olarak sahne almaya hazırlanıyor.

Twitter kullanıcısı HansDeVriesNL tarafından tespit edilen bir sızıntıya göre AMD, Ryzen işlemcilerinin PC'lerde ve iş istasyonlarındaki üstün performansını akıllı telefonlara taşıyacak bir yonga seti üzerinde çalışıyor. Görünüşe göre AMD'nin üzerinde çalıştığı yonga seti "Ryzen C7" adını taşıyor ve ARM çekirdeklerinden güç alıyor.

AMD Ryzen C7 yonga seti, işlemci ve grafik tarafında iddialı bir performans vadediyor

AMD Ryzen C7, ARM tarafından yakın zamanda duyurulan Cortex X1 mimarisine dayanan 3 GHz saat hızına sahip iki adet Gaugin Pro çekirdeğini, 2.6 GHz'de çalışan iki adet Cortex A78 çekirdeğini ve 2 GHz hızında çalışan dört adet düşük güçlü Cortex A55 çekirdeğini barındıran 8 çekirdekli bir işlemci.

Yonga setinde, AMD ve Samsung'un 2019 yılında kurduğu ortaklığın ürünü olarak RDNA 2 grafik mimarisini temel alan 4 çekirdekli bir birim yer alıyor. Bu birimin Samsung Galaxy S20'de bulunan Adreno 650'den yüzde 45 daha hızlı olduğu ve ışın izleme teknolojisini mobil cihazlara getireceği belirtiliyor. Tüm bunlar 144 Hz'de 2K ekran desteği ve LPDDR5 RAM ile birleştiğinde Ryzen C7 gerçek bir canavar olarak karşımıza çıkabilir.

AMD, ARM tabanlı dizüstü bilgisayarların kapısını açabilir

AMD'nin yonga setinin 5 nm teknolojisiyle TSMC tarafından üretileceği ve çift SIM desteğine sahip entegre bir Mediatek 5G UltraSave Modem kullanacağı da söylentiler arasında. Eğer sızıntılar gerçekleşirse, AMD mobil alana iddialı bir giriş yapabilir.

AMD Ryzen C7, kağıt üstündeki yüksek performansına bakılırsa dizüstü bilgisayarlara yönelik bir yonga seti de olabilir. Akıllı telefon pazarında ise bu birleşimi Samsung'un Exynos yonga setinde görebiliriz. Diğer yandan AMD, taşınabilir cihazlarda ARM devrini başlatabilir.