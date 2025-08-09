Profesyonel kullanım için çıkarılan Radeon PRO W7400'ün oyun odaklı versiyonu RX 7400 ortaya çıktı. İşte AMD'nin yeni ekran kartının özellikleri!

AMD, profesyonel kullanım için çıkardığı Radeon PRO W7400’ün oyun odaklı versiyonu olan Radeon RX 7400'ü tanıttı.

Teknik olarak iki kart arasında neredeyse hiç fark yok. İkisi de RDNA 3 mimarisine sahip, 8 GB GDDR6 bellekle geliyor ancak RX 7400, PRO modeline göre daha çok uygun fiyatlı oyuncu sistemlerini hedefliyor.

RX 7400 özellikleri

Kartın bellek hızı 10.8 Gbps, bant genişliği ise 173 GB/s. Bu değer, RX 7600’e kıyasla %40 daha düşük. Yine de RX 7400, ışın izleme desteğine sahip en ucuz RX 7000 serisi ekran kartı olma unvanına sahip. 28 adet ışın izleme çekirdeğine sahip ama düşük güçte olduğu için ışın izleme açıkken yüksek FPS beklememek lazım.

Kart tsarım olarak da oldukça kompakt. 167 mm uzunluğunda, tek yuvalı ve sadece 55W güç tüketiyor. Harici güç kablosu gerektirmediği için özellikle hazır sistemlerde, kurumsal bilgisayarlarda ve küçük kasalarda kullanılmaya çok uygun.

AMD, RX 7400’ün tek başına satılıp satılmayacağını henüz açıklamış değil. Büyük ihtimalle şimdilik sadece hazır sistemlerde göreceğiz.

Peki siz AMD'nin yeni RX 7400 ekran kartı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.