AMD'nin geçen yıl kullanıma sunduğu ve DLSS ile FSR'dan bağımsız çalışarak FPS'inizi iki katına çıkaran teknolojisi AFMF nedir, nasıl çalışır?

Oyun dünyasında akıcı bir deneyim için saniyedeki kare sayısı, yani FPS (Frames Per Second) hayati önem taşır. Yüksek FPS, daha pürüzsüz animasyonlar ve daha tepkisel bir oynanış anlamına gelir. İşte bu noktada DLSS ve FSR gibi teknolojilerin yanı sıra AMD'nin en yeni teknolojilerinden biri olan AFMF (AMD Fluid Motion Frames) devreye giriyor.

Peki ekran kartınızın aslında üretmediği kareleri nasıl oluyor da ekranda görebiliyoruz? Nasıl oluyor da bu teknoloji, AMD'nin FSR teknolojisinden bile daha fazla FPS artışı sağlayabiliyor?

AFMF (AMD Fluid Motion Frames) nedir?

AFMF, en basit tabiriyle oyunun kendi iç dinamiklerine müdahale etmeden, sürücü seviyesinde çalışan bir "kare oluşturma" teknolojisidir. Yani oyun geliştiricilerinin bu teknolojiyi özel olarak oyunlarına entegre etmesine gerek kalmaz.

AMD'nin Adrenalin yazılımı üzerinden tek bir tıkla aktif edilebilen bu özellik, desteklenen neredeyse tüm DirectX 11 ve DirectX 12 oyunlarında çalışarak mevcut FPS değerinizi ciddi oranlarda artırır.

Peki asıl soru: AFMF FPS'i nasıl iki katına çıkarıyor?

AFMF'nin çalışma prensibi, temel olarak "kare enterpolasyonu" adı verilen bir tekniğe dayanır. Bu teknolojiyi, hızlıca arka arkaya gösterilen iki resmin arasına, bu iki resmin ortalaması olan yeni bir resim çizmeye benzetebiliriz.

AMD'nin akıllı algoritmaları, ekran kartınızın ürettiği mevcut iki gerçek kareyi analiz eder. Örneğin birinci karede karakterinizin silahını kaldırdığı an ve ikinci karede ateş ettiği an varsa, AFMF bu iki karenin arasındaki hareketi tahmin ederek "ara bir kare" oluşturur ve ekrana yansıtır.

Bu oluşturulan "sahte" ya da "sentetik" kare, ekran kartınız tarafından geleneksel yöntemlerle render edilmediği için donanım üzerinde ek bir yük oluşturmaz. Sonuç olarak siz saniyede 60 kare gören bir sistemde, AFMF sayesinde aslında 120 karelik bir akıcılık hissi yaşarsınız. Gözünüz, gerçek ve sentetik kareler arasındaki bu hızlı geçişi ayırt edemez ve oyun çok daha pürüzsüz görünür.

Ancak unutulmaması gereken önemli nokta nokta, bu teknolojinin en iyi verimi temel FPS değeriniz zaten belirli bir seviyenin (genellikle 60 FPS ve üzeri) üzerindeyken verdiğidir. AMD düşük FPS değerlerinde gecikmeyi artırabileceğinden mütevellit akıcı bir deneyim için bu teknolojinin FreeSync destekli bir monitör ile kullanılmasını önermekte.

AFMF kullanmak için hangi ekran kartına ihtiyacım var?

AFMF teknolojisinden faydalanabilmek için AMD Radeon RX 6000 veya daha yeni bir seriye ait ekran kartına sahip olmanız gerekmektedir. Ayrıca AMD Adrenalin Edition yazılımının güncel bir sürümünün de sisteminizde kurulu olması şarttır.

AFMF her oyunda çalışır mı?

AFMF, oyun geliştiricilerinin özel bir entegrasyon yapmasını gerektirmediği için DirectX 11 ve DirectX 12 API'lerini kullanan neredeyse tüm oyunlarla uyumludur. Bu da teknolojinin çok geniş bir oyun yelpazesinde kullanılabileceği anlamına gelir.

AFMF kullanmanın olumsuz yanları var mı?

AFMF, ara kareler oluşturduğu için çok hızlı hareketlerin olduğu sahnelerde veya kullanıcı arayüzü gibi statik unsurlarda minimal düzeyde görüntü bozulmalarına neden olabilir.