AMD, Ryzen 3 İşlemcilerinde Küçük Bir Değişiklik Yapacak

Sektör devi Intel’e meydan okumaya devam eden AMD, bir iddiaya göre yeni Ryzen 3 işlemcilerinin mimarisinde önemli bir değişiklik yapacak. İddiaya göre şirket, yeni işlemcilerindeki çekirdek dizilimini değiştirecek.

Günümüzün işlemci devi Intel’i tahtından etmek isteyen AMD, her geçen gün hedefine ulaşmak için yeni bir adım atıyor. Fiyat politikasıyla tüm kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaran şirket, bu kez karşımıza çok iyi performans veren ve bütçe dostu olan bir işlemcisiyle birlikte çıkacak.

İddialara göre AMD, bütçe dostu işlemci serisi Ryzen 3’e ekleyeceği yeni işlemcilerinde farklı bir çekirdek dizilimine gidecek. Buna göre AMD, yeni işlemcilerinde CCX dizilimini değiştirecek ve böylece işlemcilerin bileşenleri aynı kalsa da performansları çok daha iyi olacak.

AMD, çekirdek dağılımını değiştiriyor:

AMD, yeni tanıtacağı Ryzen 3100 ve Ryzen 3300X işlemcilerinde 4 çekirdek ve 8 iş parçacığına yer verecek ancak bunlar, her bir yongadaki silikon üzerinde farklı biçimde dağıtılacak. Bu noktada kafanızın karışmaması için AMD’nin işlemci yapısı hakkında biraz bilgi vermekte fayda var.

AMD’nin Ryzen 3 işlemcilerinde kullandığı Zen 2 mimarisinde iki tip yonga bulunuyor; bunlar, TSMC tarafından üretilen 7 nm CCD yongaları ve GlobalFoundries tarafından üretilen 12 nm cIOD yongaları. CCD yongaları, işlemcinin tüm çekirdeklerini barındırırken cIOD yongaları, yonga üzerindeki tüm I/O elementlerini barındırıyor.

CCD yongalarının içinde CCX ismi verilen ve haberimizin konusu olan yığınlar bulunuyor. Her bir CCX, toplamda 8 çekirdek olacak şekilde CCD başına 4 çekirdeğe kadar çekirdek barındırabiliyor. 1 işlemcisinde yalnızca 1 CCD barındıran AMD, 8 çekirdeğe kadar; 2 CCD barındırdığındaysa 16 çekirdeğe kadar çekirdek sunabiliyor.

Şimdi tekrar konumuza dönelim. TechBlaze tarafından ortaya atılan iddiaya göre AMD, Ryzen 3 3100 ve Ryzen 3 3300X’teki CCX’lerindeki 4 çekirdeği farklı şekilde konumlandırmayı düşünüyor. Buna göre Ryzen 3 3300X, tek bir CCX içinde 4 çekirdek barındıracak. Böylece çekirdekler arasındaki gecikme düşecek. Yani bilgisayarın oyun performansında gözle görülür bir artış yaşanacak. Bunun yanı sıra iddiaya göre Ryzen 3 3100, CCX içinde 2 çekirdek barındıracak.

Önümüzdeki ay piyasaya sürülecek Ryzen 3 3300X işlemcisi 3,8 GHz hızına sahip olacak ve bu hız 4,3 GHz’e kadar yükselebilecek. İşlemci, 120 dolarlık (yaklaşık 840 TL + vergiler) fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Öte yandan Ryzen 3 3100 işlemcisi 3,6 GHz ve 3,9 GHz hızlarına sahip olacak ve 99 dolarlık (yaklaşık 690 TL + vergiler) fiyat etiketiyle alıcı bulacak.