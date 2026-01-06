AMD, Ryzen AI 400 İşlemcilerini Duyurdu: Hem Masaüstü Hem Dizüstü Bilgisayarlarda Bulunacak!

AMD, CES 2026 etkinliklerinde yepyeni işlemcilerini duyurdu. Ryzen AI 400 serisi altında duyurulan işlemciler, önceki nesle kıyasla önemli bir iyileştirme sunmuyorlar. İşte detaylar...

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2026 tam gaz devam ediyor. Teknoloji şirketleri, birbirlerinin peşi sıra sahneye çıkıyor ve en yeni teknolojilerini tanıtıyor. ABD'li yarı iletken devi AMD de CES 2026 etkinlikleri kapsamında Ryzen AI 400 işlemcilerini duyurdu.

AMD'nin hem dizüstü hem de masaüstü bilgisayarlar için tasarladığı Ryzen AI 400 serisi işlemciler, tüketicileri şaşırtacak gibi görünüyor. Zira bu işlemciler, geçtiğimiz yıl duyurulan Ryzen AI 300 serisine fazlasıyla benzerlik gösteriyor ve önemli bir performans artışı veya yeni bir özellik vadetmiyor.

Karşınızda AMD Ryzen AI 400 serisi

AMD tarafından yapılan açıklamaya baktığımızda Ryzen AI 400 serisi işlemcilerin 7 modelden oluşacağını görüyoruz. Bunların en güçlüsü Ryzen AI 9 HX 475 olarak karşımıza çıkıyor. 12 çekirdek ve 24 iş parçacığı içeren işlemci, 5.2 GHz'ye kadar çalışabiliyor. 36 MB önbellek ve yapay zekâ görevleri için 60 TOPS performans da bu işlemcinin özellikleri arasında.

AMD, Ryzen AI 400 serisi işlemcileri Intel'in Lunar Lake işlemcileri ile karşılaştırmayı tercih etti. Yapılan açıklamaya göre yeni işlemciler, Intel'in "eski nesil" işlemcilerine kıyasla çoklu görevlerde 1,3 kat, oyun performansında ise 1,1 kat daha iyi performans sunacak.

AMD tarafından yapılan açıklamalarda yeni işlemcilerin fiyatlarına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak Ryzen AI 400 serisi işlemcilerle çalışan bilgisayarlar, 2026'nın ilk çeyreği itibarıyla piyasaya sürülecekler. Bakalım AMD, Intel'in yeni tanıttığı Panther Lake ile Qualcomm'un yeni Snapdragon X2 serisi işlemcileriyle rekabet edebilecek mi...