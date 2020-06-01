AMD Ryzen 3000XT Matisse İşlemciler Temmuz Ayında Gelebilir

Fransa’da bir perakende satış sitesinde AMD’nin Zen 2 mimarisine sahip yeni 3000XT Matisse işlemcileri ortaya çıktı. Siteye göre bu işlemciler temmuz ayında raflardaki yerlerini alacak.

"Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" sözünü herkes duymuştur. Söz konusu teknoloji ürünlerine dair söylentiler olduğunda bu söz sıklıkla doğrulanıyor. AMD’nin yeni işlemcileri içinse adeta ortalığı duman kaplamış vaziyette.

Son dönemde sık sık söylentilere ve sızıntılara konu olan AMD 3000XT Matisse serisi işlemciler için Fransa’dan gelen bir haber bir anda gündem oldu. Bir perakende ürün satıcısı, AMD’nin 3000XT serisi işlemcilerini sitesinde sergiledi.

3000XT serisi temmuz ayında geliyor:

AMD Ryzen 3000XT serisi, yeni bir mimariyle gelmiyor. Var olan işlemcilerde de bulunan Zen 2 mimarisi korunuyor ancak XT ekine sahip işlemciler, standart versiyonların biraz daha geliştirilmiş hâlleri olarak görülüyor.

AMD’nin bu seriyle birlikte Intel’in yakın zamanda karşımıza çıkan Comet Lake-S serisiyle rekabete girmesi bekleniyor. Twitter’da 'NotDjey' tarafından paylaşılan görsele göre 'materiel.net’te yer alan ilanda isimler, özellikler ve fiyatlar bulunuyor.

Ryzen 3900XT, sitede yer alan bilgilere göre 12 çekirdek 24 iş parçacığıyla geliyor. İşlemcinin çalışma hızıysa 4,8 GHz olarak belirtiliyor. Ryzen 9 3900X’te işlemci hızı 3,8 GHz, turbo hızıysa 4,6 GHz'di. Fiyatlara baktığımızda 499 euro gibi bir fiyat etiketi görüyoruz. Aynı sitede Ryzen 9 3900X’i 514 euroya bulmak mümkün. Bu da AMD’nin çıkışta bir kampanya yapabileceği ya da fiyat rekabetini daha da artırmak için genel bir indirime gidebileceği anlamına geliyor.

3000X ve 3000XT serisi karşılaştırmaları:

Sitede yer alan özellikler, daha önceden ortaya çıkan bilgilerle de örtüşüyor. Yeni işlemciler ve 3000X serisi karşılıklarını kıyasladığımızdaysa karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor:

Ryzen 9 3900XT: 12 çekirdek / 24 iş parçacığı, 4,1 GHz, turbo ile 4,8 GHz, 64 MB L3, 6 MB L2, 105 W TDP

12 çekirdek / 24 iş parçacığı, 4,1 GHz, turbo ile 4,8 GHz, 64 MB L3, 6 MB L2, 105 W TDP Ryzen 9 3900X: 12 çekirdek/ 24 iş parçacığı, 3,8 GHz, turbo ile 4,6 GHz, 64 MB L3, 6 MB L2, 105 W TDP

12 çekirdek/ 24 iş parçacığı, 3,8 GHz, turbo ile 4,6 GHz, 64 MB L3, 6 MB L2, 105 W TDP Ryzen 7 3800XT: 8 çekirdek/ 16 iş parçacığı, 4,2 GHz, turbo ile 4,8 GHz, 32 MB L3, 4 MB L2, 105 W TDP

8 çekirdek/ 16 iş parçacığı, 4,2 GHz, turbo ile 4,8 GHz, 32 MB L3, 4 MB L2, 105 W TDP Ryzen 7 3800X: 8 çekirdek/ 16 iş parçacığı, 3,9 GHz, turbo ile 4,5 GHz, 32 MB L3, 4 MB L2, 105 W TDP

8 çekirdek/ 16 iş parçacığı, 3,9 GHz, turbo ile 4,5 GHz, 32 MB L3, 4 MB L2, 105 W TDP Ryzen 5 3600XT : 6 çekirdek/ 12 iş parçacığı, 4 GHz, turbo ile 4,7 GHz, 32 MB L3, 3 MB L2, 95 W TDP

: 6 çekirdek/ 12 iş parçacığı, 4 GHz, turbo ile 4,7 GHz, 32 MB L3, 3 MB L2, 95 W TDP Ryzen 5 3600X: 6 çekirdek/ 12 iş parçacığı, 3,8 GHz, turbo ile 4,4 GHz, 32 MB L3, 3 MB L2, 95 W TDP

Öte yandan sitedeki fiyatlar da ilgi çekiyor. Daha performanslı olan Ryzen 9 3900XT ve Ryzen 7 3800XT, X serisi karşılıklarından daha düşük fiyatla piyasaya sürülecek gibi duruyor. Tabii bu fiyatlar satıcıdan satıcıya değişiklik gösterebiliyor. Ayrıca resmi bir açıklama gelmediği sürece bu tür bilgilere şüpheyle yanaşmak gerekiyor.