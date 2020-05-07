AMD, Intel'in vPro teknolojisine sahip işlemcilerine karşı Ryzen Pro 4000 serisi işlemcilerini tanıttı. Ryzen Pro 4000 işlemciler, yüksek güvenlik özellikleri ve gelişmiş pil ömrü vadediyor.

AMD, iş ihtiyaçları için tasarlanan yeni Ryzen Pro 4000 serisi mobil işlemcilerini tanıttı. İşlemciler, yeni güvenlik özelliklerinin yanı sıra pil ömründe ve performansında iyileştirmeler yapıyor ve Intel'in vPro teknolojili işlemcilerine rakip olarak geliyor. AMD, yeni serinin modern iş bilgisayarları için yeni bir standart oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Ryzen Pro 4000 serisi üç işlemciyi içeriyor: Ryzen 7 Pro 4750U, 8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 1.7 GHz taban hız (maksimum 4.1 GHz); Ryzen 5 Pro 4650U, 6 çekirdek, 12 iş parçacığı ve 2,1 Ghz taban hız (maksimum 4.0 GHz); Ryzen 3 Pro 4450U 4 çekirdek, 8 iş parçacığı ve 2.5 GHz taban hızına (maksimum 3,7 GHz) sahip. İşlemciler, şirketin 7 nm Zen 2 mimarisine dayanan ilk iş işlemcileri olarak geldi.

AMD Ryzen Pro 4000 serisi güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor

Ryzen Pro 4000 serisi için anahtar kelime 'güvenlik'. İşlemciler, çekirdek düzeyinde saldırıları ve diğer güvenlik tehditlerini önlemek için Microsoft'un güvenli çekirdek teknolojisinden yararlanan özel bir AMD Güvenli İşlemci içeriyor. Ayrıca tam bellek şifrelemesini destekleyen AMD'nin Memory Guard şifreleme özelliği de bulunuyor. Örneğin, dizüstü bilgisayarınız çalınırsa, hırsızlar hassas verilerinizi bellekten alamıyor.

AMD, işlemcilerin kurumsal güvenlik özellikleri için Microsoft ve diğer OEM ortaklarıyla (Lenovo ve HP gibi) yakın bir şekilde çalışıyor. Seri ayrıca AMD'nin Pro Yönetilebilirliğini de içeriyor. Bu özellikler, vPro'nun Intel'in Aktif Yönetim Teknolojisini karşılıyor. Ryzen işlemciler, bilgi işlem çalışanlarının kuruluşlarındaki bilgisayarları, sunucuları ve diğer aygıtları yönetebilmeleri için Microsoft'un Endpoint Manager çözümünü de destekliyor.

AMD'ye göre Pro 4000 serisi Intel tarafındaki rakiplerinden daha iyi performans sunuyor

AMD ayrıca Pro 4000 serisinin hem önceki seriden (Ryzen Pro 3000 serisi) hem de rakip Intel işlemcilere göre performans artışı sunacağını söylüyor. AMD, üst düzey Ryzen Pro 4750U'nun ultra ince iş dizüstü bilgisayarları için en hızlı işlemci olduğunu öne sürüyor. Şirket, 4750U'nun Core i7-1070U'dan, PCMark 10, Geekbench v5 ve Passmark 9'da daha iyi olduğunu ve sadece Cinebench 1T'de biraz geride kaldığını söylüyor.

Şirket ayrıca Ryzen Pro 4000 serisiyle geliştirilmiş pil ömrü de vadediyor. Yeni yongalar, kullanılmayan işlemleri veya aktif olanları algılayarak tasarruf ve performans ayarlaması yapıyor. AMD, Ryzen 7 Pro 4750U sistemlerin 20 saatin üzerinde pil ömrü sağlayabileceğini de iddia ediyor. Şirketin açıklamasına göre Lenovo'dan gelecek Ryzen Pro 4000 işlemcili ThinkPad dizüstü modellerini; T14 ve T14s Gen 1, X13 Gen 1 ve L14 ve L15 Gen 1 olacak.