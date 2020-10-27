AMD, Yonga Üreticisi Xilinx'i 35 Milyar Dolara Satın Aldı

ABD merkezli teknoloji devi AMD, yaptığı açıklamada yonga üreticisi Xilinx'i satın aldığını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, AMD tarafından yapılan bu satın almanın bedeli ise 35 milyar dolar.

Bir ay kadar önce sizlere aktardığımız bir haberde, NVIDIA'nın yarı iletken üreticisi ARM'ı 40 milyar dolar karşılığında satın aldığından bahsetmiştik. NVIDIA'nın böyle bir hamle yapmasının, ekran kartı konusundaki en büyük rakibi AMD'yi oldukça zor durumda bırakacağından bahsetmiştik.

Aradan geçen bir ayın ardından tam olarak NVIDIA'ya karşı olmasa da AMD tarafından da bir karşı atak geldi. 1984 yılında kurulan yonga üreticisi Xilinx'i 35 milyar dolar karşılığında satın aldığını duyurdu. Xilinx ile yapılan bu anlaşmanın, AMD'ye özellikle mühendislik alanında büyük bir güç kazandıracağı tahmin ediliyor.

AMD, Xilinx'i 35 milyar dolar karşılığında satın aldı

İki şirket arasında yapılan bu anlaşmanın FPGA yongaları gibi alanlarda da AMD'ye yol açacağı tahmin ediliyor. Xilinx, FPGA (alanda programlanabilir kapı dizisi) üretiminde dünyanın en büyüğü konumunda bulunuyor.

Peki, nedir bu FPGA ve AMD için en kadar bu kadar önemli görülen bir hamle? FPGA, üretildiği yonga seviyesinde yeniden programlanabilen yongalardır ve bu özellikleri birçok alanda kullanışlı hale getirir. Askeri ve havacılık endüstrileri, sık bir şekilde FPGA donanımlarından faydalanırlar. Ayrıca AMD ve Intel gibi şirketler CPU tasarımlarını prototipleştirirken FPGA'den yararlanırlar.

Programlanabilir FPGA dizileri; geniş tabanlı, güvenilir 5G ağ altyapılarında da önemli bir noktaya sahip ki bu da AMD'ye avantaj sağlayacak başka bir alan olarak gösteriliyor. Haberimizin başında AMD'nin bu satın alımının aslında tam olarak NVIDIA'ya verilmiş bir cevap olmadığını söylemiştik. AMD'nin bu hamlesi, işlemci alanında rekabet ettiği Intel'i daha çok ilgilendiren bir hamle oldu. Intel karşısında yavaş yavaş güç kazanan AMD'nin bu hamlesi oldukça önemli görülüyor.